ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント「LIVE in Wonderland〜Dream Team Party〜」が11月28日に都内で行われ、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん(金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子)がMCを担当した。イベント終了後、3人が囲み取材に応じ、“推し”について語った。

ぱーてぃーちゃんの“推し”は?

――ライブ配信は、“推し“とコミュニケーションをとれることが魅力の一つです。みなさんに“推し“はいますか?

信子:最近、Vtuberの蛇火さまという方を見つけて、そこからギフティング、ギフティングの毎日。

すがちゃん:仕事で知ってから、プライベートでも配信に遊びにいってね。

信子:そうそう。30歳を過ぎて、推し活って楽しいなというのを知りました。

すがちゃん:僕は及川光博さんが好きで、この前もイベントにお邪魔させていただきました。ミッチーは本当に優しくて。楽屋挨拶に伺うと、「一緒に写真を撮ろうよ」と(及川さんから)言ってくれて。

きょんちぃ:ちゃんと断った?

すがちゃん:とがれないよ〜(笑)。推しはミッチーですね。

――きょんちぃさんはいかがですか?

きょんちぃ:アイドルも好きだし、アーティストも好きだし、格闘家も好きだし、ちょっと選びきれないですね。

すがちゃん:一番新しく好きになった人だと?

きょんちぃ:一番新しく好きになった人!? ……大森元貴。

すがちゃん:「きょんちぃ」と書いて、「世間」と読みます(笑)。世間が好きなものを、きょんちぃも好きですから。Mrs. GREEN APPLEの大森さん、逆に最近なんだね?

きょんちぃ:めっちゃ最近! お友達が似てて。

すがちゃん:珍しい! 普通、みんな「昔から知ってたわ」って言うんだけど、逆なんだ(笑)。珍しいタイプでした!