各地でクリスマスのイルミネーションが灯り始め、一気にクリスマスムードに突入。今年のケーキは? チキンは? プレゼントは? 準備に追われるのもクリスマスの楽しみの一つだと思いますが、クリスマス直前のこの時期、サンタさんは何をしているのかというと……

サンタクロースさんです! 今年もフィンランドから日本に来てくれました。☺️

(@FinnairJapanり引用)

11月下旬、サンタさんが日本に上陸! 今年もフィンランドから来てくれていたんですね。しかも飛行機で!!笑

このニュースに、SNSでは「ようこそ! サンタクロースさん♡」「いえーい! あたたかい日本へようこそぉ～」と歓迎ムード。早速、「わぁぁああああ。今年もいい子にしてました!(自己申告)」「あの!!ウチ!玄関鍵空けときますから!!」「私に筋肉下さーい!!」「勝ち点ください」とおねだりする人もちらほら。

また、サンタさんの普段着(?)スタイルに、「カジュアルやん〜」「スエット着てるのかわいい、、、」「ズボン赤じゃない?」「靴下可愛いです」といった声や、飛行機で来日したことに、「サンタさんはお空からソリに乗ってくるはずw」「すごく速そうなトナカイですね」「トナカイは貨物室かな?」とツッコむ人も(笑)。どうやら、トナカイさんたちはクリスマス当日に向けて体力温存中なのだとか。なるほど!

個人的には、このカジュアルな服装の方が、より生活感があって「本当にいるんだな!」って感じがして好きなのですが、当日はやっぱり、上下赤のスタイルでソリに乗って現れるはず。トナカイたちと力を合わせて、世界中の子どもたちに夢と笑顔を届けてくれることでしょう。当日が楽しみですね!