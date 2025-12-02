タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より、2026年4月発売予定「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」を発表した。全5種、価格は未定。
「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」は、白菜のおくるみにつつまれたサンリオキャラクターがかわいらしいマスコット。グリーンのボールチェーンも特徴だ。
ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ。
タカラトミーアーツ ガチャ公式Xアカウントがポストした投稿には、「お耳結んでる!! 白菜に包まれるという発想がすごい」「リボンも花も付いてないマイメロさん珍しいな」「けろけろけろっぴなら白菜の中にいても不自然ではないな」「けろっぴの真顔じわじわくる笑可愛い」と各キャラへの声が寄せられている。
《📢ガチャ®︎企画中!!》— タカラトミーアーツ ガチャ公式 (@Play_Gacha) December 1, 2025
━━━━━━━━━━━━━━━
🥬白菜おくるみにつつまれて…🥬
━━━━━━━━━━━━━━━
💚サンリオキャラクターズ 白菜マスコット
📅2026年4月発売予定
※開発中のため、内容が変更となる可能性があります pic.twitter.com/8n4ofWpE6s