タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より、2026年4月発売予定「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」を発表した。全5種、価格は未定。

「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」は、白菜のおくるみにつつまれたサンリオキャラクターがかわいらしいマスコット。グリーンのボールチェーンも特徴だ。

ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ。

タカラトミーアーツ ガチャ公式Xアカウントがポストした投稿には、「お耳結んでる!! 白菜に包まれるという発想がすごい」「リボンも花も付いてないマイメロさん珍しいな」「けろけろけろっぴなら白菜の中にいても不自然ではないな」「けろっぴの真顔じわじわくる笑可愛い」と各キャラへの声が寄せられている。