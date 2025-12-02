ローソンは12月4日より、全国のローソン店舗(一部店舗での取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』のローソンオリジナルグッズを販売する。アクリルスタンドやケース付き缶バッジ＆カードセットなど、描き下ろしイラストを使ったグッズが登場。予約商品では、パステルカラーのぬいぐるみなどかわいいグッズを用意する。

ローソン・@Loppi・HMV限定 数量限定!オリジナルグッズ

12月4日より順次、ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』のオリジナルグッズを、数量限定で発売する。北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は12月5日発売、江津敬川店(島根)は12月6日発売、内子五十崎インター店(愛媛)は12月8日発売。

アクリルスタンド(全12種)

「アクリルスタンド」(全12種)は、キャラクターにより販売価格が異なる。

「猪名寺乱太郎」「摂津のきり丸」「福富しんべヱ」は各1,320円、@Loppi・HMV&BOOKS onlineにおいても、単品販売各1,320円。

「土井半助(オリジナルver.)」「土井半助」「潮江文次郎」「立花仙蔵」「中在家長次」「七松小平太」「善法寺伊作」「食満留三郎」「山田利吉」は各1,760円、@Loppi・HMV&BOOKS onlineにおいても、単品販売各1,760円。

アクリルキーホルダーA・B

「アクリルキーホルダーA」「アクリルキーホルダーB」は、ともに単品販売(ランダム全8種・990円)、8個セット販売(全1種・7,920円)。

両商品ともに、店頭では全8種のうちランダム1種(990円)での販売、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、単品ランダム販売(990円)と8個セットでの販売(7,920円)を行う。

@Loppi・HMV限定 予約販売

12月4日10:00～2026年1月8日23:30の期間中、@Loppi・HMV限定で『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』のオリジナルグッズを予約販売する。お渡し日は2026年4月30日より開始。 。

「みるくぱすてるぬい」(全16種・各1,980円)

「ビッグフェイスアクリルスタンド」(全17種・各6,600円)

「ケース付き缶バッジ＆カードセット」(全1種・ 2,200円)

店内マルチコピー機ローソンプリント

12月4日～2026年3月30日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』のオリジナルブロマイドを販売する。好みの絵柄を選ぶことが可能。

オリジナルブロマイド(全100種)は、L判が各300円、2L判が各500円。

(C)尼子騒兵衛／劇場版忍たま乱太郎製作委員会

(C)Lawson, Inc.

