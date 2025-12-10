アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2025FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう10日(18:30～)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

18:30～

●IMP.「KISS」

●ILLIT「恋人がサンタクロース」／松任谷由実

●WEST.「クリスマス・イブ」／山下達郎

●CANDY TUNE「サンタが町にやってくる」

●櫻坂46「Unhappy birthday構文」

●櫻坂46「すてきなホリデイ」／竹内まりや

●柴咲コウ「Awakening（feat. LITTLE）」

●Devil ANTHEM.「ar」

●NiziU「All I Want For Christmas Is You」

●BE:FIRST「白い恋人達」／桑田佳祐



19:00頃～

●ILLIT「Almond Chocolate」

●CANDY TUNE × ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ「倍倍FIGHT!」

●King ＆ Prince「HEART」

●Creepy Nuts「オトノケ」

●倖田來未 × 河野純喜・川西拓実（JO1）「DESIRE -情熱-」／中森明菜（1986年）

●渋谷龍太（SUPER BEAVER）「時には昔の話を」／加藤登紀子（1987年）

●SixTONES“デビュー6周年SPカバーメドレー” ※楽曲は放送で発表

●Superfly「メロディー」／玉置浩二

●timelesz「Steal The Show」

●TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」

●東方神起 × MANATO・SHUNTO（BE:FIRST）「OH MY LITTLE GIRL」／尾崎豊

●新浜レオン × IMP.「ギャランドゥ」／西城秀樹（1983年）

●NiziU「Emotion」

●三浦大知 × 桐山照史（WEST.）「君は薔薇より美しい」／布施明（1979年）



【昭和100年 名曲セレクション】

・ジュディ・オング「魅せられて」

・少年隊「仮面舞踏会」

・中森明菜「ミ・アモーレ［Meu amor e･･･]」

・中山美穂「WAKU WAKUさせて」



20:00頃～

●ILLIT「出逢った頃のように」／ Every Little Thing

●幾田りら「Actor」

●WEST.「ウェッサイソウル！」

●Creepy Nuts「Mirage」

●JO1「Handz In My Pocket」

●超特急「NINE LIVES」

●DISH//「ごはん」

●DISH// × King ＆ Prince「クリスマスキャロルの頃には」／稲垣潤一

●TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）「HONEY」／ L'Arc～en～Ciel

●NiziU（MAKO・RIKU・MIIHI・NINA）「メリクリ」／BoA

●back number「新しい恋人達に」



21:00～

●aiko「シネマ」

●映画『ロマンティック・キラー』より 高橋恭平(なにわ男子)×木村柾哉(INI)×中島颯太(FANTASTICS)「LAST CHRISTMAS」／Wham!

●柴咲コウ × 京本大我（SixTONES）「Sign」／Mr.Children

●SUPER BEAVER「生きがい」

●timelesz「冬がはじまるよ」／ 槇原敬之

●デーモン閣下（聖飢魔II）× 氷川きよし「DEPARTURES」／globe

●東方神起「月の裏で会いましょう」／Original Love

●back number「ブルーアンバー」

●BE:FIRST × 本田響矢「夢中」

●ENDING LINE UP「愛は勝つ」

