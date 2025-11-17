オルビスは11月26日から、期間限定イベント「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HELLO KITTY」を「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」(東京都港区)で開催する。

SKINCARE LOUNGE BY ORBIS

同社は創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げている。自身の美しさ、生き方を見つけるサポートをしたいという思いを込め、"選べる"さまざまなコンテンツを用意している。施設内1階ではスキンチェックや泡立て体験など、誰でも気軽に楽しめるコンテンツ、2階ではスキンケアトリートメント・ワークショップなどの特別な体験を通して、自身の肌状態を理解し、美しさを引き出すスキンケア方法やメイクアイテムを知ることができる。

今回のイベントでは、サンリオのHELLO KITTYとコラボレーションした限定デザインのオルビスユーボトルをはじめ、クリスマス限定ドリンクの販売やプレゼントが当たる様々なコンテンツを用意しており、クリスマスパーティーのような時間を過ごすことができる。期間は11月26日～12月25日、時間は10:00～20:00まで。事前予約なしで誰でも自由に参加できる。

スペシャルコラボ化粧水ボトルが登場

左から「HELLO KITTY RED」、「HELLO KITTY PINK」

イベント期間中、人気サービス「CREATE BOTTLE」にクリスマス限定デザインが登場する。デザインは「HELLO KITTY RED」・「HELLO KITTY PINK」(各2,750円)の2種を用意している。このイベントだけでしか手に入らない「オルビスユー エッセンスロ ーション」のつめかえ用ボトルとなる。

「CREATE BOTTLE」HELLO KITTYコラボレーションデザインについて

HELLO KITTYと写真が撮れる

HELLO KITTY と写真が撮れるグリーティングイベント

12月13日には、クリスマス衣装のHELLO KITTYの来店イベントを行う。本イベント参加者のみが購入できるオルビスユー エッセンスローションのコラボボトルが登場する。

応募は専用URLから受け付け、応募期間中に申し込んだ人の中から抽選で75名が参加できる。当選者は、限定デザインのコラボレーションボトルと「オルビス ザ クレンジング オイル」(2,200円)を事前購入すると、HELLO KITTYとの撮影会に参加できる。

グリーティングイベントについて

「JUICE BAR」にクリスマス限定メニューが登場

「HELLO KITTY クリ スマスドリンク～チャーム付き～」(1,500円)

1階「JUICE BAR」では、クリスマス限定で「HELLO KITTY クリスマスドリンク～チャーム付き～」(1,500円)を販売する。今年のクリスマスドリンクは、ホワイトチョコレートとオーツミルクを合わせた、りんごのほんのりとした香りとシナモンの風味がアクセントとなり、冬らしいまろやかな甘さが広がる。トッピングには食感が楽しいサクサクのフレークと、ドライアップル・キャラメルソースを合わせ、柔らかな甘さの中にドライアップルの爽やかさを感じるドリンクとなっている。また、HELLO KITTYコラボデザインのめじるしチャームが2個ついてくる。チャームはリップや傘のめじるしとしても使用できる。

クリスマス限定ドリンクについて

プレゼントが必ず当たるカプセルトイ

カプセルトイ

本イベントの様子をSNSに投稿すると、プレゼントが必ず当たるカプセルトイを体験できる。景品として非売品の HELLO KITTYコラボ化粧水ボトルのオルビスユー エッセンスローション現品、HELLO KITTYコラボステッカー全3種、オルビス ザ クレンジング オイルのミニボトル・商品サンプルなどを用意している。

参加条件は、SKINCARE LOUNGE BY ORBIS公式SNSをフォローした上で、施設の写真とイベントの感想を指定ハッシュタグと共にSNS(Instagram、X)に投稿すること。必須ハッシュタグは「#スキンケアラウンジバイオルビス」と「#ハローキティとオルビスクリスマスパーティ」。ストーリーズの場合は、「@skincare_lounge_by_orbis」をメンションする必要がある。

Instagram キャンペーン

Instagramにて、抽選で50名に非売品 HELLO KITTYコラボ化粧水ボトルのオルビスユー エッセンスローション オリジナルつめかえ用ボトルと、オルビスユー エッセンスローションつめかえ (180mL)が当たるキャンペーンを開催する。応募期間は11月25日～12月16日まで。