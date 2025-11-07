モスバーガーを展開するモスフードサービスは、11月12日から全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて、サンリオの「マイメロディ」および「クロミ」との複数のコラボレーション企画を期間限定で実施する。第一弾では、子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおもちゃが付く。

「マイメロディ」&「クロミ」コラボレーション 第一弾

コラボレーション企画第一弾となるコラボおもちゃは、「ボールペン(マイメロディ・クロミ)」、「おてがみセット」、「ミニタオル」、「ポーズあわせゲーム」の全5種類。

対象の子ども向けの「モスワイワイセット」(540円～660円)や低アレルゲンメニューのセットを購入すると、好きなおもちゃを1つ選ぶことができる。

なお、提供期間は、2025年11月12日～2026年2月下旬だが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「モスワイワイセット」は、「バーガーなど」＋「フレンチフライポテトSサイズ」＋「コールドドリンクSサイズ」または「くだものと野菜」のいずれか＋「おもちゃ」を組み合わせたセット。

低アレルゲンメニューは、8大アレルゲン食材(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ)に配慮した商品。セット内容は、「低アレルゲンメニュー」＋「コールドドリンク」または「くだものと野菜」のいずれか＋「おもちゃ」の組み合わせとなる。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396