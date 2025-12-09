オリラジ中田の子育て方針を妻・福田萌が明かす「お小遣いも…」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#14が、5日に配信された。

中田敦彦の子育て方針

番組では、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻で、タレントの福田萌に密着。4年前に家族でシンガポールに移住し、現在は12歳の長女、8歳の長男、1歳11カ月の二男の3人の子を持つ母として子育てに奮闘している。

自身の子育てについては「こうしなさい! ああしなさい!」とは言わないようにしよう、と夫・中田と決めているという福田。

また、「お小遣いも、うちは子供からリクエストがあって渡してるけど、夫は“時給みたいな感じで、この労働をしたらこのくらいのお金をあげる、というのは労働者マインドしか育たない。だから、たとえば大きいお金を出さないといけない時も、納得できるように説明してごらん”って言ってます」と中田の子育て方針を明かし、スタジオのMEGUMIも「いいお父さんだね」とうなずいた。

さらに、中田は福田が二男の出産を控えていたとき、子供二人と三人だけで暮らしていた時期があるそうで、「あの時パパは、ワンオペや出産前のプレッシャーの中で頑張っていた」と福田と長女は当時を回想。当事者ながら深く理解を示す長女に、「娘と話していると、たまにママ友としゃべってるのかなって思う時がある」と福田は長女の成長ぶりに微笑んだ。

