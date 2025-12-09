ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#14が、5日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

中田敦彦の子育て方針

番組では、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻で、タレントの福田萌に密着。4年前に家族でシンガポールに移住し、現在は12歳の長女、8歳の長男、1歳11カ月の二男の3人の子を持つ母として子育てに奮闘している。

自身の子育てについては「こうしなさい! ああしなさい!」とは言わないようにしよう、と夫・中田と決めているという福田。

また、「お小遣いも、うちは子供からリクエストがあって渡してるけど、夫は“時給みたいな感じで、この労働をしたらこのくらいのお金をあげる、というのは労働者マインドしか育たない。だから、たとえば大きいお金を出さないといけない時も、納得できるように説明してごらん”って言ってます」と中田の子育て方針を明かし、スタジオのMEGUMIも「いいお父さんだね」とうなずいた。

さらに、中田は福田が二男の出産を控えていたとき、子供二人と三人だけで暮らしていた時期があるそうで、「あの時パパは、ワンオペや出産前のプレッシャーの中で頑張っていた」と福田と長女は当時を回想。当事者ながら深く理解を示す長女に、「娘と話していると、たまにママ友としゃべってるのかなって思う時がある」と福田は長女の成長ぶりに微笑んだ。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

大物俳優に“ある疑惑”が浮上　被害者の予想外の正体も明かされる　ドラマ『スキャンダルイブ』第4話
オリラジ中田の子育て方針を妻・福田萌が明かす「お小遣いも…」
週刊誌編集長と大手芸能事務所の癒着関係、報道そのものが“事務所側の意向”で作られていた構図…ドラマ『スキャンダルイブ』第3話
子供を抱えて外食していると、店員は言った「私が…」　福田萌の体験エピソードに喝采「優しい」「涙出ちゃう」
松居一代の現在の暮らしぶりに騒然　驚きの交友関係、超高級物件の購入理由…　『ダマってられない女たち』
夫・中田敦彦の自宅での様子を福田萌が明かす「たまに出てきたなと思ったら…」
週刊誌記者から突然の電話「誰に携帯番号教えたっけな」　“流出元の可能性”に衝撃が走った
雨の日に傘もささず、家の前にいた“明らかに変な人”…その正体に騒然
“公認”浮気生活を経て男女が気づいたこと「同棲生活2年していて…」「本当に重要なのって…」　『隣の恋は青く見える』第4話
所属俳優の不倫スキャンダル、その裏に大手芸能事務所の存在　ドラマ『スキャンダルイブ』第3話
齊藤なぎさ、共演シーンで奮い立たされた俳優2人「その撮影をしている時間は人生で一番長かったと感じるくらい」
「芸能界の闇の部分に切り込んでいく作品だったので…」　齊藤なぎさが語る、『スキャンダルイブ』の脚本を読んだ感想
関連画像をもっと見る