乃木坂46賀喜遥香 卒業前の梅澤美波を家に招待して大はしゃぎ！「さくちゃんに『どうしよう!? ヤバいヤバい！』って…（笑）」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月21日（木）の放送では、この日におこなわれた「乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』」をもって乃木坂46を卒業した、梅澤美波さんとのプライベートなエピソードを明かしてくれました。

◆「これは現実かな!?」

賀喜：最近、私の家に美波さんとさくちゃん（遠藤さくら）が来てくれたんですよ！ 初めて先輩をお呼びしたんですけど、お誘いするときに「すみません、お料理はできません。家に何もありません……でも、アイスはあるので、いろいろ持ち寄ってパーティーしましょう！」って言ったら、美波さんがすごくいいお寿司を持ってきてくださって（笑）！「いいんですか!?」なんて言いながら食べて。そのときもたくさんお話をして、（卒業コンサートの前だったので）美波さんが「卒業コンサート、緊張するなぁ」みたいなことをおっしゃっていたんですけれども。

私の家にいる姿を目に焼きつけて……。実は、美波さんが来る前に、さくちゃんが先に来たんですよ。それで、“ピンポーン”って美波さんが来たときに、ファンの私は、さくちゃんに向かって「家に梅澤美波さんが来る！ どうしよう!? ヤバいヤバい！ エグいエグい!!」なんて言って（笑）。

美波さんが家に入ってきたときも「え!? 私の家に梅澤美波さんがいる！ これは現実かな!?」とか言って。もううれしかったし、楽しかった！ 多分このエピソードは今まで話したことがなかったんですけど、そんな思い出があります。

――ほかにも、番組では梅澤美波さんのソロ曲「もう一つの太陽」について語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info