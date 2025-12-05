夫・中田敦彦の自宅での様子を福田萌が明かす「たまに出てきたなと思ったら…」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#14が、きょう5日(22:00〜)に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

夫・中田敦彦の様子についてスタッフが質問

番組では、3児の母であり、シンガポールへ移住した福田萌の生活に密着。「家族がいれば何でもできる」と語る彼女の、海外生活の裏側にあるリアルな日常に迫る。

夫・中田敦彦の様子についてスタッフが尋ねると、福田からは「たまに出てきたなと思ったら、ご飯ボソボソって食べて、サバ缶とか食べて帰る」との回答が。「引きこもりの男子高校生と住んでるような(笑)」と笑顔で語る福田の言葉に、MEGUMIも「すごいんだね」と驚きの声を上げる。

さらに、VTRでは長女へのインタビューも敢行。「何が起こるか分からないみたい(な状況)なのは、楽しんでます」と、トラブルさえもポジティブに受け入れる福田の“移住生活の極意”とは。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

