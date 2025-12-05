夫・中田敦彦の自宅での様子を福田萌が明かす「たまに出てきたなと思ったら…」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#14が、きょう5日(22:00〜)に配信される。

番組では、3児の母であり、シンガポールへ移住した福田萌の生活に密着。「家族がいれば何でもできる」と語る彼女の、海外生活の裏側にあるリアルな日常に迫る。

夫・中田敦彦の様子についてスタッフが尋ねると、福田からは「たまに出てきたなと思ったら、ご飯ボソボソって食べて、サバ缶とか食べて帰る」との回答が。「引きこもりの男子高校生と住んでるような(笑)」と笑顔で語る福田の言葉に、MEGUMIも「すごいんだね」と驚きの声を上げる。

さらに、VTRでは長女へのインタビューも敢行。「何が起こるか分からないみたい(な状況)なのは、楽しんでます」と、トラブルさえもポジティブに受け入れる福田の“移住生活の極意”とは。

