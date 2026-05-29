松島聡が、ピーチ・ジョンとコラボレーションし、自ら香りのセレクトに関わったルームフレグランススプレーをプロデュースした。同ブランドから5月29日に発売される。ルームウェアとあわせて展開される今回のアイテムは、彼のこだわりが詰まった点でも注目を集めている。

timelesz 松島聡

今回登場するルームフレグランススプレーは、松島が「自分の部屋で使いたい香り」をテーマにプロデュース。

ムスクの柔らかさとウッディの温もりを掛け合わせた“ウッディムスク”の香調で、ほのかな甘さと清潔感を兼ね備えた、包み込むような香りに仕上がっている。ワンプッシュでもしっかりと持続する余韻が特徴で、リラックスした空間づくりを演出する。

パッケージにも本人のこだわりが反映されている。ピーチ・ジョンのブランドイメージであるピンクとは対照的に、大理石調のデザインを採用し、大人らしい高級感を演出。ボトル裏面には、松島の愛犬・フレンチブルドッグの「ビスケット」をイメージしたイラストがあしらわれている点もファンには見逃せないポイントだ。

松島は同商品のこだわりについて、「普段は甘い香りが好きですが、今回は持続性もありつつ、ほのかに甘さを感じるバランスにしました」とコメント。

「僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください!」と呼びかけている。

timelesz 松島聡

同日には、松島が出演するWeb動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編も公開される。動画では新作ルームウェアとともに、今回のルームフレグランススプレーも登場。恋人とのすれ違いから仲直りに至るまでを描いたストーリーの中で、香りが空間を彩る演出として使用されている。





なお、動画は特設ページでフルバージョンが公開されるほか、ショートバージョンも公式YouTubeチャンネルで配信。松島の自然体な表情や繊細な演技も見どころとなっている。



ルームフレグランススプレー（200ml／税込2,750円）は、ピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗で販売。



また対象商品購入者には、松島のビジュアルを使用したオリジナルポストカードが先着でプレゼントされるキャンペーンも実施される。

