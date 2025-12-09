円谷プロダクションは、新テレビ番組『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』を2026年1月24日から毎週土曜あさ9:00～ テレ東系列にて放送開始する。

『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』(2026)とは

『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、最新作『ウルトラマンオメガ』まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン」から厳選した数々のエピソードを、新たなストーリー展開で紹介する傑作選。

ウルトラマンシリーズ60周年のアニバーサリーイヤーを迎える2026年に放送する『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』(2026)は、「絆をつなぐ」というテーマを掲げた新番組。ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの軽快な掛け合いのもと、ウルトラヒーローたちの絆の物語を毎週届ける。

さらに、1月17日に最終回を迎えるテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』で活躍したレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウ「ガメドン」と、その力を纏った「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が登場。先輩ニュージェネレーションウルトラマンたちの活躍を通して、絆をつなぐ物語が展開される。

イントロダクション

惑星イアリムで「ウルトラの絆」を学んだウルトラマンゼットが、ウルトラマンゼロからの指令で、ウルトラマンジードとともに新たなミッションへ!

ゼロから指示されたポイントへ向かうゼットとジード…と、そこには謎のエネルギー体が。

手を触れたゼットの頭に、「ガメドン」という言葉、そして「赤いウルトラマン」のイメージが浮かぶのだった。

ゼットとジードがその正体を追う中で、ニュージェネレーションウルトラマンの新たな「ウルトラの絆」がつながれて行く。

次元を超えた絆の物語が今始まる!

番組概要

地上波放送は、テレ東系6局ネット(テレビ東京・テレビ北海道・テレビ愛知・テレビ大阪・テレビせとうち・TVQ九州放送)にて2026年1月24日から毎週土曜あさ9時～。石川テレビ放送は2026年2月1日から毎週日曜あさ6時30分～。

見逃し配信は、TVer、ネットもテレ東、YouTubeウルトラマン公式、TSUBURAYA IMAGINATION。

主題歌「We'll be one!」

主題歌「We'll be one!」

主題歌「We'll be one!」は、ウルトラマンゼット(CV：畠中祐)と、歴代「ニュージェネレーションウルトラマン」の主題歌を中心に数々のヒーローソングを歌うヴォーカルユニット“voyager”がタッグを組んで、熱く歌い上げるロックナンバー。作詞/作曲：TAKERU/瀬下千晶 ・編曲：小西貴雄。アーティストはウルトラマンゼット(CV：畠中祐) with voyager。

関連商品も発売!

『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』(2026)の放送に先立ち、バンダイより「メテオカイジュウシリーズEX DXガメドン＆スペシャルウルトラメテオセット」(7,150円)が12月20日に発売される。

「メテオカイジュウシリーズEX DXガメドン＆スペシャルウルトラメテオセット」は、3モード変形×20種以上のサウンドで遊べる怪獣フィギュアとなりきり武器の要素を兼ね備えた、遊びごたえたっぷりのアイテム。起動前状態の「スリープモード」からパーツを変形させると、「メテオカイジュウモード」が完成。

さらにメテオカイジュウモードからもう1段階変形させることで、ウルトラマンオメガ ガメドンアーマーが使うボウガン型の武器「ガメドンバスター」が完成する。右手に装着して、なりきり遊びも楽しめる。また、本商品でしか手に入らないスペシャルなウルトラメテオが4個付属した豪華なセットだ。

・発売日：2025年 ・小売価格：(税込)

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」にも登場!

東京ドームシティ プリズムホールで12月26日から開催される「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」ライブステージに“ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー”が登場。本編の放送に先駆けてステージで活躍するオメガの新たな姿を見ることができる。

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」は、2025年12月26日～2026年1月4日の全10日間開催、会場は東京ドームシティ プリズムホール。詳細・チケットは公式サイトを確認のこと。

(C)円谷プロ