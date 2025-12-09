お笑いタレントの明石家さんまが6日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。元ジャングルポケット・斉藤慎二とのエピソードを明かした。

明石家さんま

「斉藤の“はぁ～い!”は俺のもん」のワケ

ジャングルポケットの話題になり、「俺はなんせ、斉藤の“はぁ～い!”は、いただいてるからね。あれ、俺のもんなんです」と突然告白したさんま。事件を起こし、吉本興業からマネジメント契約を解除された斉藤から電話がかかってきたといい、「“こういうことになりまして……”って。それで、“はぁ～い! も使えません……”って。俺、あの“はぁ～い!”好きやったんです。よく俺の番組でもやってもらってたんですけど」と明かしつつ、「“じゃあ、俺にくれるか?”って言うたら、“いいです”って泣きながら」とギャグをもらった経緯を語った。

泣きながら電話をする斉藤と、「“はぁ～い!”でええのか?」「違います、違います」「“は”が長いのか?」とやり取りをしていたというさんまに、村上ショージは、「泣いてるのにそんな……。むごいですって」と呆れ気味。さんまは、「むごくないよ。向こうは、泣きながら自分の失敗を反省して連絡してきて。わざわざしてくれてるわけやから。“はぁ～い!”は、今のところ俺のもんなんです」と主張し、「オチがない会話をして、“はぁ～い!”で締めんねん」「オチがあるように言うねん。結構難しい技やねんけど」と使い方もレクチャーしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。