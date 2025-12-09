ビデオリサーチは、10月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(9月29日～11月2日)をまとめた。1位は、10月30日に放送された『2025プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク・第5戦』(テレビ朝日)で、約23万3千件にのぼった。

『2025プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク・第5戦』は、ソフトバンクが3-2で阪神に勝利し日本一となった場面や、ソフトバンク・野村勇選手の勝ち越しソロホームランの場面などで、毎分ポスト数に盛り上がりが見られた。

また、TBS『お笑いの日第2部』(『キングオブコント2025』)が約13万6千件で3位。ロングコートダディの優勝が決まったシーンで、毎分ポスト数が最も盛り上がっており、優勝を祝福するコメントが投稿されていた。また、レインボーのコントについても盛り上がっていた。

TBS『オールスター感謝祭’25秋』(19:00～)は、約11万3千件で4位。4時間を超える放送枠ということもあり、様々なシーンで盛り上がりが見られた。特に、アーチェリーの企画で妻夫木聡が100万円を獲得したシーンや、赤坂ミニマラソンのゴールシーン、最後の総合順位が決まったシーンで、 大きな盛り上がりがあった。