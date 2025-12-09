グラビアアイドル・波崎天結が2026年1月30日、2nd写真集『丸みの誘惑』(4,180円 A4/128ページ KADOKAWA)を発売する。

波崎天結 2nd写真集『丸みの誘惑』先行カット (C)KADOKAWA (C)NYプロダクション PHOTO/田中智久

波崎天結の2nd写真集はインドネシア・バリで撮影

2nd写真集は、グラビアアイドルとして第一線で活躍する波崎天結自身が、今自分にできる最大のグラビアとは何かをしっかりと考えてこだわって作った“丸みグラビア”で全編構成。

撮影地には、彼女が初めて訪れたというインドネシア・バリが選ばれ、青い海が広がるクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、南国らしさ満載のプール付きヴィラを貸し切って撮影が行われた。

Amazon、セブンネットショッピング、楽天ブックス、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIでは、写真集の限定生写真付き特典が用意され、高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売される。

また、写真集の発売記念として、2026年2月8日に都内でお渡し会、2026年1月30日〜2月15日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIで写真集のパネル展を開催。そしてスペシャル企画として、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」も同時開催されることが決まった。

波崎天結コメント

初めての海外撮影でドキドキしながらも、5日間楽しく撮影ができました。2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています。想像を掻き立てるような仕草や挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることを全て詰め込んだ1冊になりました。たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。