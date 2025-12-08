タレントの蒔埜ひなが、2026年2月12日に1st写真集(光文社 3,500円／A4判 128ページ)を発売することがわかった。

昨年7月に芸能界デビューを果たした蒔埜。高校時代に春高バレーへ出場したこともあり、その経験を活かしたTikTok動画「バレー部あるある」で人気を集めた。

22歳の誕生日に発売される1st写真集は、南国・沖縄で撮り下ろし。水牛とのふれあいで見せる無邪気な笑顔だけでなく、「美麗さ」「かわいらしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」、そして夢に突き進む少女の「煌めき感」と、場面ごとにガラッと表情を変える蒔埜の表現力の高さが詰まった作品になっている。

蒔埜ひなコメント

この度、私の22歳を迎える誕生日に1st写真集の発売が決定いたしました! 大きな海と空と出会いを感じる沖縄で3日間たっぷりと撮影していただきました。デビューと上京してもうすぐ2年目に差し掛かるこのタイミングで、こうして応援してくださっている皆さんに写真集をお届けすることができてとても嬉しいです。

寝て起きてすぐの姿や、動物と触れ合ったり、1年を思い出したりなど、この作品の中には色んな顔を持つ私が存在します。今回の1st写真集はそんな姿が、皆さんの記憶に少しでも残る1冊になればとても嬉しいなと思います。

皆さんのお気に入りのページをたくさん心に留めていただきたいです。蒔埜ひな1st写真集、是非ご覧ください!