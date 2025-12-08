子供を抱えて外食していると、店員は言った「私が…」　福田萌の体験エピソードに喝采「優しい」「涙出ちゃう」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#14が、5日に配信された。

シンガポールでの子育て事情

番組では、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻で、タレントの福田萌に密着。4年前に家族でシンガポールに移住し、現在は12歳の長女、8歳の長男、1歳11カ月の二男の3人の子を持つ母として子育てに奮闘している。

シンガポールでの子育て事情について「子育てしやすいです」という福田。共働き推奨のシンガポールでは、住み込みのヘルパーを雇う文化が浸透しており、「私は私でなんでもできる。めっちゃ可能性あるじゃんって思えるようになりました。自分の得意なことを発揮しやすい環境だと思う」と語る。

なかでも子供を抱えて外食していた際、店員に「私が抱っこしてるからお母さんはゆっくり食べて」と言ってもらったというエピソードには、スタジオから「優しい……!」「涙出ちゃう……」「余裕があるね」と喝采が起こった。

