オードリー春日 2022年に獲得した「テレビ出演本数ランキング1位」の裏側を告白「ラジオで若林さんと『1位いけるんじゃねえか』って…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月16日（木）の放送は、「オードリーのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）でパーソナリティを務めるオードリー・春日俊彰さんが登場！ 本記事では、2022年に1位を獲得した「テレビ番組出演本数ランキング」について語った模様をお届けします。

◆春日が明かす1位獲得の舞台裏

れなち：春日さんは（ダレハナに）3年前に来ていただいて、それがちょうど東京ドーム公演（オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム）が発表された直後でした。

春日：そうでしたな。

れなち：そこから1年経ってドーム公演が開催され、さらに2年が経って今なんですけど……。

春日：そう考えると、全然呼ばれてないじゃない！ あなたから年に1回くらい「今回、春日どうですか？」みたいに、名前をちょくちょく出していただかないと。

れなち：やっぱり、忙しいじゃないですか。テレビ出演本数ランキングとかにも……最近「1位になりたい」と言わなくなりましたけど（笑）。

春日：うん、1位を取ったからもういいかなって。

れなち：やっぱりそうなんだ（笑）。こだわりもなくなったんだ。

春日：こだわりというか、人生で一度は「テレビ出演本数で1位を取ってみたい」っていうところから、下半期に頑張っていろいろ出て年間でいただいたみたいなことだから。

れなち：2022年でしたっけ？

春日：ですかね。なので、もうタイトルは1回取ったのでね。

れなち：帯の番組を持っている麒麟・川島（明）さんとか、ハライチ・澤部（佑）さんとかがランキングに入ってくるのは分かるんですけど、春日さんって、あらゆる番組に出ることによってランキングを上げているじゃないですか。

春日：そうね、やっぱり“お笑い傭兵”となってね。

れなち：どこにでもフィットするみたいな（笑）。だから以前、春日さんと「ザ・タイムショック」（テレビ朝日系）で一緒になったことがあって、「クイズ番組でも一緒になるんだ！」と思って（笑）。

春日：ハハハ（笑）。

れなち：それで1位になったのが、本当にすごいなと思っていたんですけど、最近言わなくなったから（笑）。

春日：あのときは、下半期にすごくいろいろ出していただいて、なんだったら、4月とか9月とかじゃない変な時期に、うちの事務所が頼んで帯の情報番組の準レギュラーにしていただいたりして。上半期で1回（ランキングが）発表になるじゃないですか。そのときにいい位置にいたのよ、3位とか4位とか。

それで、ラジオで若林（正恭）さんと「これ、1位いけるんじゃねえか」っていう話になって、「じゃあ下半期は、とにかく出られるだけ出させてもらって、ちょっと狙ってみよう」って言って、取れたやつなのよ。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM