乃木坂46賀喜遥香 大好きな劇場版「名探偵コナン」の最新作をまだ観られず「池田瑛紗ちゃんも『ぜひ観に行ってください！』って…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。4月23日（木）の放送では、遥香先生が大好きなアニメ「名探偵コナン」について語りました。

＜生徒からのメッセージ＞

「遥香先生！ コナンの映画は観に行きましたか？ 僕は劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』から観に行くのが毎年の恒例になっていて、（最新作も）先日観に行ってきました！ （萩原）千速姉さんのカッコよすぎるバイクアクションに思わずしびれて、自分もバイクに乗っているかのような臨場感でした！」

◆「急いで観に行ってきます！」

賀喜：いいな～！ 毎年この時期になると出る話題ですよね。4月10日の公開で、今日が23日なんですけど、まだ観に行けてないんですよね……。バタバタしていたら、気づいたらもう4月が終わろうとしていて、「やばい！ 何も成し遂げてない！」と思って。コナンも観に行けていないし、春も感じずに春が終わりそうで「怖い、やばい！」と思いながら（笑）。

今年のタイトルは、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」ですが、いつものコナンの映画だと、“堕天使（だてんし）”と書いて“ルシファー”と読ませる感じがあるじゃないですか。でも今回は、そのまま堕天使（だてんし）なんですよ！ これもかっこいいですよね。

メンバーで既に観た子もいるんだけど、私はまだ何も知らないんですよ。それで、「面白かった？」って後輩の池田瑛紗ちゃんに聞いたら、「賀喜さん……もう最高でした！ ぜひ観に行ってください！ この映画がきっかけで、私がめちゃくちゃ好きになったキャラクターがいるので、それも分かると思います」って言われて、「そんな大活躍するキャラがいらっしゃる……楽しみ！」と思って（笑）。観に行きたいんですよね～。

この生徒さんが書いてくれている、劇場版「名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）」は、2017年に公開ってもう9年前!? もうそんなに経ってるの!? 私が田村真佑ちゃんと、『（服部平次のモノマネをしながら）ここの高さから飛び降りたら、水面もコンクリのように硬ぅなる！』ってモノマネしたやつ（笑）。そんなに前なんだね……自分ってそんなに歳をとっていたんだ、そっかぁ（笑）。

私もコナンの映画の時期が来たら「春だな」「今年始まったな」って感じるから、今年も絶対観に行きたいし、来年も観に行く！ 観たら言います！ お話しましょう♪ だから、ちょっと待っていてください。急いで観に行ってきます（笑）！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info