元BiSHハシヤスメ・アツコ 韓国でシールを爆買いして“1万円”超え!?「レシートを見てびっくり！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月15日（水）の放送では、4月からスタートしたラジオ番組「ハシヤスメ・アツコの SUPER HASHiYASUME TALK!!」（ABCラジオ）のパーソナリティを務めている元BiSHのハシヤスメ・アツコさんが登場！ 本記事では、ハシヤスメさんが最近衝撃を受けた出来事について語った模様をお届けします。

◆衝撃のレシート

れなち：毎回ゲストの皆さんに、この日の番組のメールテーマについて伺っていまして、今日のテーマが「マンマミーア！なんてこった」ということで、最近、思わず“なんてこった！”とか“信じられない！”と声を上げてしまったことって何かありますか？

ハシヤスメ：今、シールが流行っているじゃないですか。私もシールが好きでよく買うんですけど、レシートを見てびっくりしたのが……1万円を超えていました（笑）。

れなち：えー！ シールの単価って、そこまで高くないですよね？

ハシヤスメ：韓国に行ったときに買ったシールで、350円とか400円とかお手頃な値段だったんですけど、チリツモでだんだん値段が上がっていって1万円以上に……。あとウォン（韓国の通貨）って、（日本円と比べて）ゼロが1個多いから、1万円だと10万（ウォン）って数字が出てくるじゃないですか、ちょっと桁がデカすぎてさすがに「あ、どうしよう!?」って。

れなち：「これ全部シール!?」みたいな（笑）。

ハシヤスメ：レシートを見て「何か間違いがないかな？」と思ったんですけど、まったく間違っていなくて、全部私が買ったもの（笑）。

れなち：どのくらい買ったらそうなるんですか？

ハシヤスメ：350円のものを単純に30枚買ってそれくらいの値段になるので、多分30～40枚は買っていました。

◆シールは買うだけ？

れなち：私はシール交換をやっていないんですけど、ハシヤスメさんの番組のなかで「ファンとシール交換をした」みたいな話をされていたじゃないですか。

ハシヤスメ：はい。

れなち：普段からシール交換はやっているのですか？

ハシヤスメ：私も普段シール交換はしていなくて、自分のシール帳も1冊しかないんですよ。あとは全部保存しています。

れなち：え？ 何のために（笑）？

ハシヤスメ：そうなんですよね（笑）。私も買ったときに思ったんですよ。「あれ？ 私、シールを1万円以上も買って何がしたいんだろう？」って（笑）。

れなち：だって、貼って交換したり、コレクションを人に見せたりする遊びじゃないですか。そういったこともしてないですか？

ハシヤスメ：買ったものも見せていないし、完全に自己満なんですよね。だから、あの桁数を見たときに、さすがにちょっと考えようかなって思いました。今後のシール活動について（笑）。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM