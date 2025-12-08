日本マクドナルドは、ハッピーセット「おさるのジョージ」とハッピーセット「すみっコぐらし」を、12月12日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。

ハッピーセット「おさるのジョージ」は、2026年に85周年を迎えるおさるのジョージをモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種をラインアップ。

第1弾のおもちゃはスポーツをテーマにしたおもちゃ。「ジョージのローラースケート」や「ジョージのアーチェリー」は、指の力加減と飛ぶ距離の関係を学べる遊びが楽しめ、手指を器用に動かす身体動作の能力を育むことができる。

第2弾のパズルは、論理性と図形・空間の認識を高め、パズルの裏面のめいろは、行き止まりにぶつからないようにゴールへ至る道を選んでいく論理性を養う。

さらに、おもちゃをスマートフォンで読み込むと、自分の顔を動かして遊ぶオリジナルゲーム「ワクワクりんごキャッチ! 」と「すすめ! ばくそくロケット」が楽しめる。

ハッピーセット「すみっコぐらし」は、すみっコぐらしのおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種。

第1弾のおでんの店や、野菜とくだものの店などをテーマにした「お店屋さんプレイセット」では、店員や利用者になりきり、役割の違いを想像しながら遊ぶことで、社会性が育まれる。品物のシールを好きなところに貼ってすみっコぐらしの物語の世界を楽しめる。

第2弾は、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースの中にプロフィールカードやメモシートが入った「お手紙遊びセット」。メッセージを書く遊びを通して言語能力を育み、友達や家族とメッセージのやりとりをすることで、楽しく社会性も高めることができる。

さらに、2025年「ほんのハッピーセット」第8弾として、12月12日に絵本「おふとんからでたくない! 」、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO特別版 だまし絵と錯視」が登場。

絵本「おふとんからでたくない! 」は、世界の注目絵本を紹介する「The BRAW Amazing Bookshelf 2024」にデビュー作が入選した近藤瞳氏の、マクドナルドオリジナルの絵本。

ミニ図鑑「だまし絵と錯視」は、目と脳の勘違い(錯視)を利用して描かれた不思議な「だまし絵」や「かくし絵」のクイズがたくさん登場する図鑑。ARマークをスマートフォンで読み込むと、絵に隠れた生き物やクイズの答えが明らかになる仕様になっている。

(C) & (R) UCS LLC and HC LLC

(C) 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)Hitomi Kondo

(C)Shogakukan 2025

