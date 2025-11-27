日本マクドナルドは12月3日、「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」(240円～)を一部除く全国のマクドナルド店舗で発売する。

冬の定番「ビーフシチューパイ」が進化

2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる"冬限定の食事パイ"として、販売開始以来、毎年好評を博している。5年目となる今年は、3種のチーズが入ったビーフシチューパイを発売する。

同商品は、フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んだ。牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングと、クリーミーなチーズの相性が楽しめる冬限定のパイとなっている。冬の寒い朝にほっと一息つきたいときのモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセットと一緒に、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンで楽しめる。

新TVCMには多部未華子さんが出演

12月2日から放映の新TVCMには、俳優・多部未華子さんが登場する。友人から「ビーフシチューパイ?」と言われた多部さんが「チ、チ、チィ～!」といたずらっぽい表情で、とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイの登場を伝える。パイを頬張りおいしさが溢れ出す多部さんの表情にも注目。