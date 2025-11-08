日本マクドナルドは、ハッピーセット「ア二ア」と「ムーミン」を11月14日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。

ハッピーセット「ア二ア」は、タカラトミー原作のアニメ「アニアキングダム」の恐竜や動物のキャラクターで遊べる、手のひらサイズのおもちゃ。各キャラクターのポーズは玩具とは異なるハッピーセット限定のオリジナルデザインで、ゴールドやメタリックなど特別なカラーリングを採用している。さらに、ハッピーセットでしか手に入らない「マクドレックス(ティラノサウルス)」も登場。

「ダーク・フレイム(ティラノサウルス)」などの姿から、恐竜が生きていた中生代の昔の自然への関心や、いろいろな命が生きる世界を想像する遊びが楽しめる。「ルッタ(コツメカワウソ)」の手足や「スピン(スピノサウルス)」の首など、生き物の姿や形を見て動かす遊びは、図形・空間の認識を高める。

さらに、同商品は、フィギュアに加えて恐竜や動物たちの特殊能力が描かれたキャラクターカードがセットになっており、生態や特徴を学ぶことができる。

また、キャラクターカードの裏面に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルゲーム「ルッタの大冒険」のプレイが可能。

ハッピーセット「ムーミン」は、ハッピーセットに3年ぶりに登場。歯磨きができたことをパネルで表せるはぶらしホルダーは、生活習慣の中に楽しみや達成感を生み出すことができる。ペンスタンドは、ペンやえんぴつの置き場所を決めて整理をするという、生活習慣を形成する助けとなり、窓から見えるイラストが変えられる仕様になっていることから想像が膨らむ。

また、スナフキンのメモホルダーを使って伝言メモを書くことや、ムーミンママの型押しスタンプで、サンキューカードをつくることで、社会性も育まれる。

11月15日と16日の2日間は、ハッピーセット「アニア」を1セット購入するごとに「アニア スペシャルDVD2025」が、ハッピーセット「ムーミン」を1セット購入するごとに「ムーミン シールブック」が数量限定でプレゼントされる。

アニア スペシャルDVD2025

ムーミン シールブック

(C) TOMY

(C)Moomin Characters(TM)