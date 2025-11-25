マクドナルドのオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券をセットにした福袋で、12月1日14:00よりマクドナルド公式アプリで事前抽選販売の受付を開始する。

今回より応募条件として、マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード(特典)プログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント(10円で1ポイント付与)を保有している人※を対象とする。

※応募時点において50ポイントの保有が条件であり、応募後にポイントを継続して保有している必要はない。

「マクドナルドの福袋」は、年末年始のお楽しみとして毎年好評の、お得感たっぷりの人気商品。「マクドナルドの福袋2026」は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいデザインで実用性抜群なアイテムをラインアップした。

ポップでユニークな見た目と機能性を兼ね備えた「ビッグマックスープジャー」や、日常の買い物シーンにおしゃれをプラスする「ビッグな保温・保冷バッグ」、マクドナルドファミリーのグリマス、ハンバーグラー、バーディ、フライフレンズのデザインがかわいい「ハンドタオル」の３つのオリジナルアイテムと、マクドナルドの人気メニューである「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」などが楽しめる「商品無料券(店頭販売価格最大合計3,910円相当)」をセットに、日常にワクワクとスマイルをプラスするアイテムを詰め合わせている。

さらに、福袋10個に1個の割合で入っている特別デザインの「金のマックカード500円分」も、新年の運試しとして楽しめるとのこと。

同商品の販売は、2025年12月1日14:00から12月9日23:59の期間、スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売に応募し、当選した人を対象に2026年1月1日8:00から1月9日各店営業終了まで(24時間営業店舗は翌4:59まで)の期間、マクドナルド店舗にて販売する。

今回より応募条件として、ご応募時点でマクドナルドのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイントを保有している人を対象とする。

「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリー サービス」で商品を購入するたびに、10円(税込)ごとに1ポイントが付与されるリワードプログラムで、今年10月より開始した。

また、前年の「マクドナルドの福袋2025」に落選した人は、同一アカウントでの応募に限り、応募口数が1口分追加になり当選確率がアップする。

また、支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択し、応募した人も、1口分追加した応募として受け付けする。それぞれの条件を満たすと最大３口分の応募として受付るとのこと。

※応募口数が2口分または3口分となっても購入可能個数は一人1個となる。当選した場合は、当選画面に記載された店舗・支払方法でのみ購入・受け取りが可能。