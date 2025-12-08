星野リゾートは12月11日、「リゾナーレ下関」を山口県下関市に開業する。

リゾナーレ下関

今回の開業により、「リゾナーレ」ブランドとしては初めて九州・山口エリアに進出する。関門海峡を目の前に臨む絶好のロケーションに位置し、客室をはじめ、館内のテラスやプールからも、時間とともに表情を変える景色を楽しめるのが特徴。「海峡のデザイナーズホテル」をコンセプトに、海峡の景色や「ふぐ」など、この地域ならではの要素を随所に取り入れた建築デザインに加え、ロケーションを活かしたアクティビティを通して、"海峡を楽しみ尽くす滞在"を提案する。

料金は1泊 21,000円～(2名1室利用時1名あたり、税込、食事別)。チェックインは15:00、チェックアウトは12:00となる。

旅の目的に合わせて選べる全室海峡ビューの客室

客室は9タイプ、全187室。すべての客室から関門海峡の景色を楽しめる。どの客室も、壁やインテリアは関門海峡の海の色から着想を得たエメラルドグリーンを基調とし、色鮮やかな空間となっている。最大5名で宿泊できる客室や愛犬と過ごせる客室もあり、旅の目的や同行者に合わせて選ぶことができる。

左:海峡カバナスイート(4名定員)/右:海峡カバナスイート リビングイメージ

「海峡カバナスイート」は、リゾートの浜辺に設えられる「カバナ」をイメージしたデザインの客室。リビングには砂浜が広がり、まるでプライベートビーチにいるような空間が特徴となっている。また、本客室限定で望遠鏡や貝殻などのアイテムを詰め込んだ「海峡カバナBOX」を用意している。貝殻に触れたり、耳に当てて音を聞いたり、望遠鏡で最上階からの景色を楽しんだりと、どの客室よりも関門海峡を満喫する滞在が叶う。

下関ならではの食体験を楽しめる2つのダイニング

左:ふぐのカルパッチョ 柑橘のスキューマ/右:OTTO SETTE SHIMONOSEKI 内観

「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」では、下関名物の「ふぐ」をイタリア料理のフルコースで提供する。コンセプトは「Il Fascino Di Fugu(イル ファッシノ ディ フグ)」。イタリア語で「ふぐの魅力」という意味で、「ふぐの新たな魅力を発見してほしい」という想いが込められている。ふぐを前菜からメインまでのメニュー全てに使用し、厚みによって変化する食感や素材本来の旨みを余すことなく味わい尽くすディナーコース。

左:PUKU PUKU 内観/右:種類豊富なふぐ料理 夕食イメージ

「PUKU PUKU」は、夕食、朝食を提供するビュッフェダイニング。夕食では、から揚げやブイヤベースといった種類豊富なふぐ料理や、海藻で包んで焼き上げたローストビーフを提供。朝食では、下関の郷土料理をアレンジした、ふぐ出汁と味わう「瓦そば」や、柑橘を使用したフレンチトーストなどを提供し、この地域ならではの食材やメニューを存分に楽しめる。

滞在中のさまざまなシーンで楽しめる関門海峡の絶景

施設の目の前には関門海峡が広がり、1日に約500隻もの船が行き交う様子や、対岸から昇る朝日、門司港の夜景など、時間とともに表情を変える景色を施設内のさまざまな場所から楽しめる。

左:インフィニティプール 滞在イメージ/右:ふぐプール 内観

水面が海と一体となるような設計のインフィニティプールは、関門海峡の景色と溶け合う非日常的な空間。関門橋や対岸の門司港、目の前を行き交う船舶など、人の営みと自然が融合したダイナミックな景色を眺めながら、くつろぎの大人時間を楽しめる。天候問わず楽しめる全天候型屋内プールは、ふぐをモチーフにした大胆で遊び心のあるデザインが特徴。外に飛び出した全長約30メートルのウォータースライダーは、関門海峡の潮流と同じスピードを体験でき、プールにいながら海峡を感じられる。小さな子どもも安心して遊べる浅いプールや、水の流れを使って遊ぶ遊具、幼児用のスライダーもあり、楽しみながら水に慣れることができるので、子どものプールデビューにも最適。

左:なみなみテラスから望む景色/右:なみなみテラス 夜の滞在イメージ

左:なみなみテラスから望む朝日/右:ふぐビーチ 全景

「なみなみテラス」は、先端にいくほど傾斜が強くなる、波のようなデザインが特徴。芝生エリアや、寝そべってくつろげるソファ、カウンター席を設え、海峡の景色を眺めながら、思い思いの時間を過ごせる。「ふぐビーチ」は、砂浜のように砂が敷き詰められ、子どもがはねて遊べる「ふわふわドーム」やソファ、植栽をふぐの柄のように設えている。カフェメニューをテイクアウトして景色を眺めたり、ふわふわドームで遊んだり、一日に何度でも訪れたくなる空間。

海峡を楽しみつくす多彩なコンテンツ

左:はじめての関門海峡 イメージ/右:海響館講座 イメージ

同施設では、ロケーションを活かした多彩なコンテンツを提供する。「はじめての関門海峡」は、船に乗って関門海峡の特徴や交通ルールを楽しく学べるアクティビティ。また、ふぐの展示種類数世界一を誇る市立しものせき水族館「海響館」の飼育員から、ふぐについて学んだスタッフによる「海響館講座」を毎晩開催する。夜景を眺めながら食後のひとときを過ごせる、おつまみとドリンクのセットも提供し、朝から夜まで海峡を楽しみ尽くす滞在が叶う。