星野リゾートは2026年の冬から春にかけて、「BEB(ベブ)」「界」「リゾナーレ」の4施設にて、旬のいちごを味わい尽くす冬の「いちご滞在」を提供する。

「BEB5土浦 by 星野リゾート」(茨城県)2026年2月11日～3月25日、茨城県オリジナル品種のいちご「いばらキッス」を味わう「BEBストロベリーナイト」を開催する。いちご色のキャンドルやいちごの装飾が施されたパブリックスペースでは、「いちごの贅沢スパークリング」「いちごの芳醇モクテル」(900円)や、紅茶リキュールを使用した「いちごのほろ酔いアイスクリーム」(700円)を販売する。

「界 鬼怒川」(栃木県)では2026年1月6日～3月31日、「いちごで満たす至福の温泉滞在」を開催する。期間中は、温泉後の水分をいちごで補給する湯上がりいちごを無料で提供。そのほか、「幻のいちごを含めた5種食べ比べ」(1,500円)、「いちごの晩酌セット」(2,300円)も用意する。

客室で楽しむいちごの晩酌セット

「リゾナーレ那須」(栃木県)は2026年1月5日～4月24日、「いちごフルステイ」を初開催する。期間中、レセプションはいちご農園をイメージした装飾に変更。ビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」では朝も夜もいちごを楽しめる。夜はBooks&Cafe「POKO POKO」にて、スパークリングワインといちごのおつまみを提供。旅の思い出となる「ストロベリーフラワーポットづくり」(3,500円)も開催する。

いちごのスパークリングワインやいちごのおつまみを堪能

「リゾナーレ熱海」(静岡)は2026年1月6日～3月30日の偶数日、夜のいちご狩り「ナイトストロベリーツアー」(2名利用時1名1万2,000円、1名利用時1名1万5,000円)を開催する。1日1組限定の空間で、自分で摘んだ静岡生まれのいちご「紅ほっぺ」を使って作るクレープシュゼットを味わえるほか、客室では紅ほっぺを使用したオリジナルカクテルを楽しめる。