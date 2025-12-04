「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡磐梯町)は2026年2月11日から、1日1組限定「雪原の朝ラー散歩」を初開催する。

真っ白な雪原と日の出の絶景を見ながらの朝散歩

同プログラムは、朝焼けに染まる雪原を散策し、会津喜多方の食文化である「朝ラーメン」を堪能する1日1組限定のアクティビティ。

朝5時30分～6時30分に集合し、スノーシューのはき方のレクチャーを受けたら、ガイドと共にホテル目の前の雪原での朝散歩に出発する。散歩するエリアは、このプログラムのみに特別に開放する場所。手つかずの真っ白なふわふわの雪の上を歩いたり、朝焼けに輝く空を眺めるといった体験ができる。

雪原散歩のあとは、朝ラーメンの時間。雪原の中に特別に設けられた席では、磐梯山の麓から上った朝日とともに、熱々の朝ラーメンを楽しめる。ラーメンは、醤油ベースのさらっとしたスープとつるもち食感の平打ち太麺で、朝の時間でもさっぱりと食べることができるという。

雪原の中に特別に設けられた席で朝ラーメンを楽しむ

開催日は、2026年2月11日～3月31日の毎週水曜日・木曜日。価格は1名3,500円(ガイド料金／スノーシューのレンタル／特別席での朝食込み)。予約は、公式WEBサイトから7日前まで受け付ける。悪天候時は開催中止。