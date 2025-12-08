ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」は2025年12月10日～ 2026年2月9日まで、TVアニメ「HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)」とのコラボレーションを全国の店舗(一部除く)で実施する。

特製スリーブ&カード付きたこ焼きが登場

今回のコラボレーションでは、「主人公ゴンの旅立ち」から「ハンター試験編」、「ゾルディック家編」、「天空闘技場編」 までのストーリーを対象とし、「287期ハンター試験に登場するマフタツ山名物の"クモワシの卵"」 や、作中のキャラクターの中でも絶大な人気を誇る「ヒソカとイルミ」 をイメージした特製スリーブ&カードが付属する「コラボたこ焼(8個入り)」(各種1,058円)を発売する。

コラボ限定の描き下ろしキャラクターや等身キャラクター、名場面がデザインされた限定コラボカードの表面は、豪華な箔押し仕上げ。レアカードや"シークレットカード"も用意されている。

オリジナルデザインの「だんらんパック」

描き下ろしイラストを使用した限定デザインのクリアファイルが付属するオリジナルパッケージの「だんらんパック(24個入り)」も登場。ギンダコハンターを目指す "ナカマタチ"と共に、"笑顔いっぱいのだんらん"が楽しめる。

オリジナルデザイン だんらんパック

限定デザイン クリアファイル イメージ(裏・表)

その他、オリジナルデザインの「クロワッサンたい焼BOX(6匹入り)」や、コラボ限定のオリジナルグッズなども登場する。

コラボならではのオリジナルミニキャラも

オリジナルミニキャラ

オリジナルのミニキャラは全21体。付属品やグッズなど様々なアイテムとして登場する。

ⓒP1998-2025 ⓒV・N・M