KAJIKENが展開する油そば専門店「歌志軒」は12月1日～29日、人気TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボキャンペーン「ハーベストフェスティバル」を、全国の店舗(一部除く)、公式通販サイト、デリバリーサービスで実施する。

同キャンペーンは、油そば専門店『歌志軒』(かじけん)の創業15周年を記念して実施する。期間中、全国の歌志軒店舗、公式通販サイト、およびデリバリーサービスで特典獲得キャンペーンを実施。購入・注文条件を満たすことで、「捕食者」「暴食者」「暴食之王」へと進化する特典グッズと、豪華賞品が当たる応募券を手に入れることができる。さらに抽選で88名に「テンペスト丼」が当たる。

テンペスト丼

全国の店舗では、アニメの世界観をインスパイアした歌志軒特製「リムル様の至福の一杯」(豚骨風味の油そば、1,200円)を販売する(一部店舗除く)。コラボメニュー1杯、もしくは油そば1杯とトッピングの購入につき、応募券1枚が付与され、スタンプを5個集めると進化する。進化形態をクリアした人には、全員に描き下ろしコラボオリジナル色紙をプレゼントする。

公式通販サイトにて、「コラボ限定油そば2食セット」を購入すると、応募券3つとコラボ限定アクリルキーホルダーがランダムで1点当たる。

コラボ限定アクリルキーホルダーがランダムで1点当たる

デリバリーでは、油そばを含む注文で、金額に応じて特典と応募券を付与。応募券は油そば1杯につき1枚付与される。

デリバリー展開

また、キャンペーンに先立ち、11月30日まで公式Xでフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。抽選で15名に「コラボオリジナルポスター」をプレゼントする。創業15周年を記念し、12月12日はポイント2倍、12月15日は油そば並・大を600円で提供する大創業祭も行う。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会