12月28日に放送される完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』(21:00～)に上川周作、下野紘、少路勇介、堀口真帆が出演することが6日、発表された。

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』は、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見(福山雅治)と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗(大泉洋)が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。

12月24日に『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開、12月28日に完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』が放送される。福山、大泉の他、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊ら、お馴染みのレギュラーキャストが続投し、スペシャルドラマのゲストとして松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二の出演も決定している。

連続ドラマの最終回は、皆実が研修を終えアメリカ・ワシントンDCへ帰国し、今度は心太朗がFBIの研修で渡米することになって幕を閉じた。スペシャルドラマはその連続ドラマの直後から始まるストーリーだ。

ワシントンとNYでも最強のバディとなった2人。心太朗は半年間の研修を終え帰国し、日本とNYで離れて過ごすことに。そして2025年、皆実はテレビ出演のために再び日本へ。そこで、訪れた番組スタジオが武装したテロリストに占拠されてしまう。皆実とともに生放送に出演中のキャスター・播摩(松本若菜)や総理大臣を人質にとり、身代金10億ドルを用意できなければ東京で爆弾を爆発させるという前代未聞のテロ事件が発生。一方、皆実が拘束されていることを知った心太朗。皆実と人質たちを救うべくスタジオに向かうが、そこには皆実のアテンドできていた佐久良(吉田羊)が身を潜めていた。

上川周作、下野紘、少路勇介、堀口真帆が物語の鍵を握る役を演じる

警視庁総務部広報課職員・渡辺宗也を演じるのは、実力派俳優としてドラマ、映画、舞台と幅広く活躍を続ける上川周作。TBSドラマへの出演は2022年10月期の日曜劇場『アトムの童』以来およそ3年ぶり。渡辺は、皆実の熱烈なファン。皆実のテレビ出演のサポート中、訪れた番組のスタジオが武装テロリストに占拠され人質に。心太朗が不在の中、渡辺は皆実の目となり新たなバディとして共闘することに。憧れの皆実との連携プレーは成功するのか?

播摩がキャスターを務める報道番組のプロデューサー・君島航を演じるのは少路勇介。舞台や映画・ドラマと幅広く出演し、個性的な役や陰のある役など様々な役柄を演じてきた少路が、本作では報道番組のプロデューサーを演じる。武装テロリストに占拠されたスタジオという危険な空間で、番組の責任者として生放送を続行させるという重責を担う役どころ。プロデューサーとしての葛藤を個性豊かに演じる。

そして、皆実が帰国するきっかけとなった番組『情熱大陸』のプロデューサー・立花駿介を演じるのは、TBSドラマ初出演の下野紘。『鬼滅の刃』我妻善逸役などで知られる日本を代表する声優の1人であるとともに、歌手やナレーターとしてもマルチに活躍する下野が俳優としてどのような表情を見せるのか。

テロリストたちが仕掛けた爆弾の危機にさらされる少女を演じるのは、2021年にモデルとしてデビューし、最近ではヒーロードラマ『仮面ライダーゼッツ』のヒロインとして活躍するなど着実に活躍の幅を広げる堀口真帆。爆弾の爆発に巻き込まれそうになる少女を守る心太朗のハードアクションシーンも必見だ。

