12月28日に放送される完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』(21:00～)に俳優の吉田鋼太郎とSnow Manの向井康二が出演することが25日、発表された。

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』。福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマである。

12月24日に『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開、12月28日に完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』が放送される。福山、大泉の他、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊ら、お馴染みのレギュラーキャストも続投し、スペシャルドラマのゲストとして松本若菜の出演も決定している。

連続ドラマの最終回は、皆実が研修を終えアメリカ・ワシントンDCへ帰国し、今度は心太朗がFBIの研修で渡米することになって幕を閉じた。スペシャルドラマはその連続ドラマの直後から始まるストーリー。

ワシントンとNYでも最強のバディとなった2人。心太朗は半年間の研修を終え帰国。日本とNYで離れて過ごすことに。そして2025年、皆実はテレビ出演のために再び日本へ。そこで、訪れた番組スタジオが武装したテロリストに占拠されてしまう。皆実とともに生放送に出演中のキャスター・播摩(松本若菜)や総理大臣を人質にとり、身代金10億ドルを用意できなければ東京で爆弾を爆発させるという前代未聞のテロ事件が発生。一方、皆実が拘束されていることを知った心太朗。皆実と人質たちを救うべくスタジオに向かうが、そこには皆実のアテンドできていた佐久良(吉田羊)が身を潜めていた。

スペシャルドラマのタイトルである“FAKE／TRUTH”が指す意味とは? 連続ドラマを凌駕する、息つく間もないスリリングな展開となる。

じり貧支持率で窮地の内閣総理大臣役に吉田鋼太郎

内閣総理大臣・五ノ橋義実を演じるのは吉田鋼太郎。五ノ橋は播摩がキャスターを務める生放送番組にゲスト出演中、皆実らとともに武装テロリストの人質になってしまう。テロリストたちは身代金10億ドルを要求し、用意できなければ都内に仕掛けた爆弾を爆発させると宣言。爆弾のカウントダウンが進む中で、五ノ橋は総理大臣として、どのような決断をくだすのか。

舞台・映画・ドラマと多数の作品に出演する一方で舞台演出家としても活躍する吉田。コミカルな役からシリアスな役まで幅広く演じ、圧倒的な存在感を放ってきた吉田が本作で演じる“クセ強総理大臣”に注目だ。

向井康二が物語のキーマンである孤独を抱える元番組ディレクター役

播摩と同じテレビ局で働いていた元番組ディレクター・栗原幹樹を演じるのは向井康二。栗原は、とある出来事がきっかけで現在はディレクターをやめており、深い孤独を抱えながら生活しているという役どころだ。

Snow Manとしての活動はもちろん、バラエティー番組やドラマ・映画でも存在感を放ち、さらにカメラマンとしての才能も光る向井。明るく親しみやすいキャラクターが印象的だが、本作ではそのイメージを封印し、孤独を抱える元番組ディレクターを熱演する。

吉田鋼太郎 コメント

皆様が大好きな、愛してやまない『ラストマン』に今回出演させていただきました。

総理大臣という途方もない役でございまして。しかもやりたい放題、言いたい放題、わがまま放題と、どのような総理大臣になっているのか自分でもかなり不安ではあるんですが、一生懸命やっております。

ぜひ皆さん寛大な心で、ハラハラドキドキしながら一緒に見てください。私もドキドキしながら見たいなと思っております。今回の『ラストマン』もまるでジェットコースターのようなエンターテイメントで、スリルとサスペンスでありながら、今の世の中が抱えている問題に対してグサッとメスを入れるようなシリアスな内容も持っております。見どころ満載でございますので、ぜひお見逃しなく。

向井康二 コメント

(オファーを受けて)嬉しいです。「私ですか？」みたいなところもありますけども、もともと『ラストマン』を見ていたので、その世界観に入れるんだっていう喜びはありますし、ファンが多いドラマなのでプレッシャーもありますが、一生懸命頑張りたいと思いました。僕はこういう役を意外とやっていないというか、舞台などでも僕はハッピーな感じや、お笑いとかのイメージが多いんですけど、また違った一面を皆さんに見せられるかなと思います。今はやっぱりSNS時代ですし、顔も見えない人が意見を言える世界ですけど、一つの一人の意見だから顔が見えなくても重みがある、そういう事も改めて伝わると思います。

プロデュース 東仲恵吾 コメント

新たに、魅力あふれるお二人が本作に参加してくださいました。

吉田鋼太郎さんには、“善”と“悪”の境界を漂う総理大臣役を演じていただきました。

スタジオ立てこもり事件で総理自らが人質になる。前代未聞の状況の中で、「権力者」である前に「ひとりの人間」としての慟哭を、圧倒的な存在感で体現してくださっています。

そして向井康二さんには、謎多き“元ディレクター”役をお願いしました。

この物語のテーマである〈嘘と真実〉の狭間でもがきながら、必死に前へ進もうとする男。

その繊細な感情の揺らぎを、向井さんが丁寧かつ深く演じてくださいました。

新キャストの化学反応が、物語をさらに加速させています。

ぜひ、進化し続ける『ラストマン』をお楽しみください。

