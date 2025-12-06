スリージェイトラベルは、CARBとの共同企画として、鉄道車両の保存拠点「首都圏電車区」とキハ10系保存車を巡るバスツアー「首都圏電車区＆国鉄キハ10系 保存車巡りツアー」を2026年1月10日に実施すると発表した。

「首都圏電車区＆国鉄キハ10系 保存車巡りツアー」は新宿駅発着の日帰りバスツアーとなる。首都圏電車区で小田急2200形・営団2000系・京王3000系といった首都圏私鉄の名車を見学・撮影できるほか、キハ10系保存車の特別公開で夜間撮影を楽しめる。

当日は新宿駅西口工学院大学前へ8時45分に集合。貸切バスに乗って「首都圏電車区」へ向かい、滞在時間は約90分。保存された車両の見学・撮影に加え、一部車両の車内見学と鉄道グッズ・鉄道模型・車両部品のチャリティフリマも行われる。

「首都圏電車区」の後は貸切バスで茨城空港へ移動し、滞在時間は約100分。自衛隊百里基地と滑走路を共有する空港をガイド付きで見学した後、自由昼食・見学の時間を設ける。再び貸切バスで移動し、戦後において国鉄型気動車の基本形となったキハ10系保存車の夜間撮影会と見学を約75分間実施する。新宿駅周辺へは19時30分頃に到着・解散を予定している。

国鉄キハ10系保存車両

参加申込みはスリージェイトラベル公式予約サイトにて受け付けており、旅行代金は2万3,000円(大人・こども同額)。最少催行人数は15名とのこと。