わずか10分で4,000部が完売！「学研の図鑑LIVE」38歳編集長が語る、子どもの“好き”を掘り下げる図鑑づくり

鷲見玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ALFALINK presents BRAND NEW LINK」（毎週土曜 7:00～7:25）。ひとつの成功に満足することなく、新たな分野へと越境し挑戦を続ける人。既存の枠にとらわれず、業界に新しい潮流を持ち込み、ゲームチェンジを起こしてきた企業。そうした方々をゲストに迎え、挑戦にまつわるエピソードや発想の原点、そしてこれから目指すヴィジョンについて伺っていきます。今回の放送は、株式会社Gakken「学研の図鑑LIVE」編集長の松原由幸（まつばら・よしゆき）さんをゲストに迎え、専門性と親しみやすさを兼ね備えた図鑑作りについて話を伺いました。図鑑の編集長というと、キャリアを重ねたベテランというイメージを持ちがちですが、松原由幸さんは38歳という若さで本格図鑑シリーズ「学研の図鑑LIVE」の編集長を務めており、現在は若いメンバーを中心に図鑑を制作しています。「学研の図鑑LIVE」は2014年にスタート。紙の図鑑に加えてオリジナル動画を収録したDVDを付けたことから、「LIVE」と名付けられました。動画は40分から60分を超えるものまであり、ロケをおこなって制作することもあります。松原さんが手がけた「学研の図鑑LIVE エクストリーム ティラノサウルス」は、限定特典付き4,000部がわずか10分37秒で完売しました。発売から1ヵ月で重版が決まり、松原さんは「図鑑は長くゆるやかに売っていくものなんですが、ちゃんと話題になりました。いきなりドーンと売れてくれてよかったです」と手応えを語りました。企画のきっかけは、同時発売された「サメ」に特化した図鑑の制作でした。編集部から「サメで1冊作りたい」という声が上がった一方、テーマを絞ることには「尖りすぎていないか」という懸念もありました。それでも企画を後押ししたのが、子どもたちとの交流でした。編集部では月1回ほどクイズイベントや講演を開催しており、そこには恐竜やサメなど、特定のジャンルを深く愛する子どもたちが集まります。そうした姿を通じて、「深く掘り下げていくニーズがやっぱりある」と感じていた松原さん。読者との接点から得た実感と、編集部内の思いが重なったことで、専門性の高い図鑑を企画する土台ができました。サメの企画をきっかけに、松原さん自身も「ティラノサウルスを扱いたい」と提案。さらに、恐竜やサメなどを好む子どもたちが実際に多いことを、編集部の実感に加えてデータでも示し、営業担当にも企画の可能性を説明しました。こうして、子どもたちの「好き」を徹底的に掘り下げる図鑑が形になっていきました。株式会社Gakkenといえば、1946年の学習研究社創立から80年にわたって出版を続けてきた老舗です。図鑑も長く手がけてきたからこそ、恐竜や海の生き物といった大きなジャンルではなく、「ティラノサウルス」や「サメ」といったところまでテーマを絞り込む発想は、新たな挑戦でもありました。テーマを細分化すれば、手に取る読者の層も狭くなる可能性があります。その一方で、編集部には専門的なテーマを好むメンバーが多く、マニアックなものを深めていくことは、自分たちの得意分野でもありました。そこで意識したのが、「専門性」と「大衆性」のバランスです。ティラノサウルスは恐竜のなかでも特に人気が高く、映画「ジュラシック・パーク」をはじめとする恐竜映画でも登場すると盛り上がる存在。そんな「一番人気のモチーフ」を、自分たちが得意とするマニアックな切り口で深めることで、両立を目指しました。図鑑作りでは、膨大な情報を整理するだけではなく、内容が正しく伝わるようにすることも大切です。掲載するデータや情報については、研究者と最後まで議論や相談を重ねながら内容を詰めていきます。松原さんは「売れる本を作らなければいけない一方で、専門的な正しさと読者への面白さをどちらも妥協しないこと。それがこの仕事の難しさであり、醍醐味でもあります」と松原さんはやりがいを語ります。図鑑を完成させるだけではなく、全国の書店を通じて読者に届けることも出版社の役割です。Gakkenでは物流の力を借りながら、全国に本を届けています。そのうえで、Gakkenが意識しているのが、できるだけ幅広い年代の人に図鑑に触れてもらうことです。「学研の図鑑LIVE」では近年、ユニバーサルデザインも取り入れ、ページの角を丸くしたほか、印刷する紙やフォントにもこだわっています。「あらゆる年代の人に触れてほしい」という松原さんの言葉どおり、世代を限定せず、誰もが手に取りやすい「優しい図鑑」を目指しています。＜番組概要＞番組名：ALFALINK presents BRAND NEW LINK放送日時：毎週土曜 7:00～7:25（TOKYO FM / FM大阪）パーソナリティ：鷲見玲奈番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link/番組公式Instagram：@alfalink.tfm