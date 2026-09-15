コスプレイヤーのかれしちゃんが、4月25日と26日に千葉・幕張メッセで開催された、動画サービス「ニコニコ」の大型イベント「ニコニコ超会議2026」に参加。漫画・アニメで展開された『僕のヒーローアカデミア』(原作:堀越耕平)より波動ねじれのコスプレを披露し、Xにも「めっちゃ遠目から見て激かわだった」「かわいすぎる」「素晴らしい」といった絶賛の声が寄せられた。

  • 『僕のヒーローアカデミア』より波動ねじれのコスプレを披露したかれしちゃん (@karechan3840)

    『僕のヒーローアカデミア』より波動ねじれのコスプレを披露したかれしちゃん (@karechan3840)

“浮遊感”を意識した波動ねじれコス

波動ねじれを選んだ理由については、「『ヒロアカ』に登場する女の子ではねじれちゃんが一番好きなんです。おてんばで不思議ちゃんだけど、自分をしっかり持っているところが好きです。ずっとコスプレをしたいと思っていました」と説明。キャラクターと自身の共通点に触れ、「私は自覚がないんですけど、人から『不思議ちゃんだよね』と言われることがあるので、似ているかもしれないです」とはにかんだ。

衣装は既製品をベースに、かなりアレンジを加えた。「実は、衣装が届いたとき、ボロボロで、そのままでは着られなかったんですよ。サイズも大きかったので、詰めて調整しています。手足部分の紐もバラバラだったので、縫い付けて取れないようにしました。全部ママがやってくれました!」と手伝ってくれた母親にも感謝を伝えた。

キャラクターの表現で意識しているポイントは、「浮遊感です」とコメント。「ねじれちゃんは空中に浮いて戦うキャラクターなので、片足を上げてふわっとした感じを大切にしています」とこだわりを見せた。

コスプレを続けていて良かったことについては、「最初は趣味で始めたことなんですけど、東京ゲームショウなどで公式レイヤーとして活動する機会も増えてきました。趣味が仕事につながるのは、こんなに幸せなんだなと思っています」とうれしそうにコメントを残した。

かれしちゃんにとってのコスプレを問うと、「隣にいないといけない存在ですね」と即答。「半年くらいコスプレをしていなかったんですけど、それだけでもコスプレ欲が強くなりました。いまはすごく幸せです」とにっこり。

コスプレをする勇気がない人に勧めるとしたら、「やろう! 今しかない!」と声をかけるという。「思い立ったらすぐ行動するのがいいと思います。なんでもチャレンジしたほうがいいですからね」とエールを送り、「私も2026年はもっとコスプレをがんばります!」と自身の決意も新たにしていた。

「遠目から見ても激かわ」コスプレイヤーかれしちゃんの『ヒロアカ』波動ねじれに絶賛の声　こだわりのポイントは“浮遊感”「片足を上げて…」
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