人見知りの生見愛瑠、芸能界入りの意外すぎる動機「竹下通りに行けるかなと思って（笑）」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストを迎えたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立てて紐解いていきます。今回の放送では、“めるる”ことモデル・俳優の生見愛瑠（ぬくみ・める）さんをゲストにお迎えしました。冒頭ではお互いに「人見知り」であることを告白しつつ、芸能界入りのきっかけや芝居への思い、お互いのプライベートな印象を語り合いました。生見愛瑠さんは、2002年、愛知県生まれ。小学生の頃からモデルとして活動し、現在はCanCamの専属モデルも務めています。さらにバラエティ番組でも活躍する一方、俳優としても映画やドラマに多数出演。現在放送されているドラマ「GTO」では先生役も務めています。きゃりーから「小さい頃ってどんな感じだったんですか？」と尋ねられると、めるるさんは「本当に人見知りな女の子。今もなんですけど（笑）」と回答。常に明るくニコニコした印象があるため、きゃりーが「人見知りだったのに、芸能界に入ったきっかけは？」と聞くと、「元々ダンススクールに通っていたときに事務所の方に声をかけられて」と明かします。続けて「元々雑誌がすごい好きで、モデルってかっこいいなと思っていたので『モデルになれそう』みたいな軽い感覚で……地元が愛知なので『竹下通りとか行けるかな』みたいな感覚で事務所に入っちゃいました（笑）」と笑顔で振り返り、実際に土日の撮影帰りに竹下通りへ遊びに行っていたエピソードを披露しました。現在は俳優としても数々の作品に出演しているめるるさん。きゃりーが「お芝居のお仕事が来たときはどういう心境でした？」と尋ねると、「モデルをやっていて演技にも憧れがあったので『やった！ できる！』みたいな感じでした」と当時の喜びを回想します。さらに、きゃりーが「めるるちゃんが、ドラマで泣くお芝居を見てすごいと思った。あれって練習せずにできるものなんですか？」と素朴な疑問を投げかけると、めるるさんは「もう気合いです！ 気持ちを作って、いっぱい水を飲んで（笑）。水分がめっちゃ大事です！」と独自の乗り切り方を明かし、場を和ませました。また、普段の感情起伏については「めっちゃ一定なんです。なんか65歳のおばあちゃんってよく言われるんですけど、マジで変わらないんですよ。全く落ち込まないですしね」と話し、前向きな素顔を見せました。今度は、めるるさんから見たきゃりーの印象についてトーク。めるるさんが「今日お会いしてファッションもすごい可愛いし、物持ちが良さそう。いっぱい持っているのにずっと好きなものを使ってそう」と分析。これに対し、きゃりーは「当たってます！」と即答。「服が好きでいろいろと買うんですけど、結局お気に入りのものは7年くらい着ていたりとかしちゃいます。なかなか売ったりもできなくて」と、お気に入りアイテムを長く愛用する一面を明かしました。一方で、めるるさん自身のファッション事情に話題が及ぶと、「私は物持ちがあまり良くないかもしれない（笑）。すぐ友達にあげちゃいます」とコメント。普段の好みについては「あんまり色物とかは着なくてシンプルなのが好きです」と語り、この日の私服についてもきゃりーから「めちゃめちゃおしゃれ」と絶賛されていました。続いて、休日の過ごし方についてめるるさんから「意外とインドアっぽそう」と予想されると、きゃりーは「違います！」と笑顔で否定。「私って多分アウトドア系で、休みの日も『どっか行こうかな』って感じで家にあまりいないんです。子供と公園に行ったり、ワンちゃんのお散歩に行ったりしています」とアクティブな休日を明かします。対するめるるさんは「めちゃくちゃインドアです」と明言。「家で何をしているんだろう……でも本当にずっとスマホを見たり、ぼーっと休息してますね」と明かすと、きゃりーも「休息ね！ 私もそういうときもあるんですけど、ワンちゃんがいるからお散歩に行かなきゃっていうのはあるかもしれないです」と、対照的な休日の過ごし方で笑い合いました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN