ロックバンド・RADWIMPSが、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)に白組として出場することが5日、発表された。2016年(第67回)、2019年(第70回)に続き6年ぶり3回目の出場となる。

RADWIMPS

今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきた。4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート1位を獲得、彼らが手がけたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」も大きな話題になった。

2019年以来となる紅白のステージではメジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露する。

RADWIMPSは「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。バンドとしてもメジャーデビュー20周年の節目に、出場できることを嬉しく思います。よろしくお願いします」とコメントしている。

なお、今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3年連続3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2年連続2回目となる。