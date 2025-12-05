大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)で司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーにインタビュー。本番への意気込みやお互いの印象など話を聞いた。

放送100年を締めくくる節目となる今年の紅白。綾瀬は2013年、2015年、2019年に続き4回目、有吉は2023年、2024年に続き3年連続3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年に続き2年連続2回目の司会となる。番組のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」との思いが込められている。

――本番への意気込みをお聞かせください。

綾瀬:たくさんの歌手の皆さんが最高のパフォーマンスができるようにしっかり司会をしながらも、今回一緒に司会を務める皆さんと盛り上げながら自分自身も楽しんで、それがテレビの向こうの皆さんに伝わって、皆さんが楽しい時間になるよう努めたいと思っています。

今田:かなりすごい大舞台なので緊張もしているのですが、皆様と一緒に歌手の皆さんのパフォーマンスを生で見られるのを楽しみながら、大みそかの『紅白歌合戦』という時間を全国の皆さんと一緒に盛り上がっていけたらいいなと思っています。精一杯頑張ります。

有吉:すごい大会なんですよね。放送100年という大事な記念の大会なので、皆さんと一緒に素晴らしい大会になるように頑張りたいと思います。

鈴木アナ:放送が始まってから100年という節目のステージになるので、昭和、平成、令和、それぞれの世代の歌を楽しめるのではないかなと思っています。歌手の皆さんの歌を楽しみにしつつ、「つなぐ、つながる」というテーマなので、音楽の力でみんながつながったり、テレビの前の皆さんとつながることができる『紅白歌合戦』になったらいいなと思っています。

――お互いの印象をお聞かせください。

綾瀬:有吉さんは穏やかで優しくて、ひょろっと面白い(笑)。今田さんは初めましてで、先ほど初めてお話させていただいて、かわいらしい方だなという印象です。

今田:有吉さんは以前番組でご一緒させていただき、本当に優しくて、すっと面白くしてくれます。綾瀬さんは、ずっといろんなところで見させていただいていて、すごくチャーミングで。綾瀬さんがいらっしゃったら現場が一気にふわ～ってお花が咲いたみたいになるんです。それがすごいなと、先ほどお会いして思いました。

有吉:僕なんかよりも2人は大舞台もいっぱい経験されていますし 大きな背中だなと思っています。頼りにしていきたいなと思いますし、遠慮せず力を借りたいと思っています。

鈴木アナ有吉さんは去年もご一緒しまして、声がすごく通る印象でした。歌手の皆さんが歌ったあとの「ありがとうございました!」という一言で、歌手の世界からステージに戻ってくる、そこが本当にすごいと思ったので、今年も楽しみにしています。綾瀬さんはこのメンバーの中で一番、紅白の司会を経験されていて4度目なので、先輩として胸を借りたいと思います。今田さんは今年、朝ドラ『あんぱん』で主人公を務め、陸上の番組でアンバサダーを務め、『MUSIC GIFT』というNHKの歌番組でもコーナーMC務められて、すごいなと思っていて、この4人でいいチームでできたらいいなと思っています。

――綾瀬さんと今田さんは、バラエティ番組で有吉さんと共演されていますが、有吉さんの司会の凄みをどのように感じていますか?

今田:すっと面白くしてくださるので、すごく安心できて、安心感の塊です。

綾瀬:堂々とされているので、何をしても大丈夫という安心感があります。今年の紅白では、有吉さんの面白さを今田さんと2人でさらに引き出せたらと思っています。頑張りましょう!

今田:はい! 頑張ります!

――有吉さんは、綾瀬さんと今田さんの魅力をどのように感じていますか?

有吉:笑顔がすごく魅力的で、みんながこの人たちの笑顔を見ると幸せだなと思うんでしょうね。みんなお二人の笑顔が大好きなんだなと思います。

――お二人の笑顔で当日も明るくなりそうですね。

有吉:そうですね。綾瀬さんは相変わらずムードメーカーでみんなを笑顔にしてくれて。ご自身の笑顔も素敵ですけど、皆さんを笑顔にさせてしまうので、素晴らしいなと思いますし、今田さんもすごく素敵で素晴らしいなと思います。