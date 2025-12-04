俳優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)の第7話が、4日に放送される。

可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」が、被疑者を相手に心理戦を繰り広げる同作。第5シーズンでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)をはじめ、管理官・梶山勝利(田中哲司)、玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリメンバーが再集結し、“シリーズ史上最強”の被疑者たちに立ち向かっていく。

第7話では、人気片付けアドバイザー・赤沢秋絵(加賀まりこ)を毒殺した疑いで、24歳年下の夫・赤沢譲二(藤本隆宏)が逮捕される。1年前に秋絵と知り合い、交際3カ月で結婚した譲二は、世間から“疑惑の逆玉夫”と揶揄されていた。さらに、事件の1週間前には、秋絵が遺言状の内容を更新。全資産の譲渡先が、慈善団体から譲二に書き換えられていた。そのため、“遺産目当ての犯行”だと思われたが、譲二は犯行を全面否定。「警視庁を誤認逮捕で訴える」と息巻く。

また、譲二の携帯からは、毒物の購入記録や殺害方法の検索履歴が見つかる。しかし、小石川は「財産目当てに危害を加えた場合、遺産は相続できない。それを知らなかったとは思えない」と殺害の“動機”に首をかしげる。

いざキントリが取り調べに挑むも、譲二は、「男と女に年齢は関係ない」「彼女を愛していたし、人間としても尊敬していた」と秋絵への愛を訴え、「僕は殺してません」「犯人にでっち上げられたんです」と身の潔白を主張する。

その矢先、秋絵の秘書・山本里香(佐津川愛美)と譲二の“不倫疑惑”が浮上。小石川と菱本は、事件現場の赤沢家で里香と対面するが、家の中の“ある異変”に気づく。そんななか、周囲で不可思議な現象が起きはじめ、「成仏してないのかな……?」とつぶやく真壁。次第に「まさかとは思ってたが」「信じられません。まさかそんな……」「このケースは初めて」と、キントリメンバーも思わず言葉を失う事件の真相が明らかになっていく。

なお、同作はこれまで、2014年の第1シーズンを皮切りに、連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。12月26日に全国公開される『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』をもって、12年のシリーズ完結を迎える。現在放送中の第5シーズンでは、劇場版と連動するエピソードも見どころとなっている。