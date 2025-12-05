AOKIが展開する『ORIHICA』では、ビジネスシーンの多様化と激しく変化する秋冬の気候に対応するため、オン・オフともにシームレスに着まわせる高機能コートを展開。寒い季節も快適に過ごせるようバリエーションを揃え、ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップにて順次販売している。

ビジネススタイルの多様化が進むなか、ORIHICAではシーンやシーズンにとらわれないコートのラインナップを拡充中。定番のスタンドカラーやステンカラー、チェスターコートなどきれい見えするコートはもちろん、キルティングコートやマウンテンパーカ、ダウンコートなど、スーツスタイルからカジュアルまで幅広く活躍するコートを豊富に展開している。

「3WAYビズマウンテンパーカ PREMIUM」は、撥水・防風・保温性といった多機能性に加え、アウターとライナーを遠見単体で使用することで3通りの着こなしを楽しめる「着まわし力」にもこだわった商品。700フィルパワーの高品質ダウンで「軽さ」と「真冬の通勤にも耐えられるあたたかさ」を両立し、スーツの上から着用しても軽い着心地に仕上がった。秋から真冬、春先まで気温やシーズン、着用シーンに合わせて最適なスタイルを選択できる。黒とカーキの2色展開で、価格は3万2,890円。サイズはS～3Lを用意する。

ORIHICA冬の人気商品「5WAYスタンドカラーコート」は、インナーダウンに700フィルパワーの高品質ダウンを採用するなど、昨年から機能面をアップデート。5通りの着こなしができ、さまざまなスタイリングを楽しめる。取り外し可能なインナーダウンとフードの組み合わせで、日常のあらゆるシーンで着用可能。カラーは黒・紺・ベージュの3色展開で、価格は3万2,890円。サイズはS～3Lで展開する。

ORIHICAではビジネスからビジカジまで幅広く活躍するスタンドカラーと、フォーマルな装いにもマッチするクラシカルな雰囲気のチェスターコートの2タイプをウールコートで販売。天然素材の風合いを生かした柔らかさとあたたかさが魅力で、内側には収納力のある多機能ポケットを備える、着心地と機能性を併せ持った1着となった。12月以降順次発売予定で、価格は2万6,290円。スタンドは紺とグレーの2色、チェスターは黒1色の展開となる。こちらもサイズはS～3Lで展開する。