AOKIは、単品アイテム同士を組み合わせることで春・秋のライトアウターから冬の本格アウターとして長く使える「JOINT+(ジョイント プラス)」シリーズの販売を開始した。

同シリーズでは、「ソフトシェルマウンテンパーカー」と「ハイブリットダウンジャケット」の2アイテムを展開。単品で着用可能な2アイテムをファスナーで着脱することで、シーンや気温に合わせてカスタマイズができる。単品でも組み合わせてもサマになるシルエットと仕様にこだわり、アウトドアのほか、行楽や旅行シーン、ビジネスシーンでも活躍するアイテムに仕上がった。どちらもS～3Lサイズを展開する。

2つのアウターを着脱して調整することができる

「『JOINT+』ソフトシェルマウンテンパーカー」は、裾の長さをジャケットを覆い隠す丈に設計しており、ビジネスシーンでの着用を考慮したカジュアルすぎないスマートなシルエットが特長。ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで着用できる。

生地の裏面にラミネート加工を施しているため、はっ水性・防風性を兼ね備えており、急な雨にも対応する。裾のドローコードでシルエットの調整が可能なので、風が強い日の防風にも役立つ仕様。表地はソフトでしなやかな風合いに、裏地には肌触りの良いメッシュ素材を採用しているため蒸れにくい。カラーは黒・紺・カーキ(限定店舗展開)の3色展開で、価格は1万989円。

「『JOINT+』ハイブリットダウンジャケット」は、ダウンと機能中綿の2種類を使用したハイブリッド仕様。こちらもはっ水加工を施し、裾口にドローコードを付与した。

機能中綿は湿気を吸収して発熱する効果があり、ダウンとの相乗効果で寒い冬でも暖かく快適。機能中綿はペットボトル再生繊維も含んでおり、環境にも配慮するなど工夫をこらした。両袖と背中の着脱テープも合わせて使用することで、連結したときの衣服内のズレを軽減できる。カラーは黒・紺の2色展開で、価格は8,789円。