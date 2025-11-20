AOKIは、イタリアの生地ブランド「REDA」の上質なウール素材を、AOKIオリジナルで企画した生地コレクション「MOVIMENTO(モビメント)」として展開を開始。同コレクションから「金のスーツ」および「着回しクロススーツ」を販売した。

「MOVIMENTO」は、160年の歴史を持つイタリアの名門老舗生地ブランド・REDAがAOKIのために織り上げたオリジナル生地コレクション。同コレクションからは「金のスーツ」と「着回しクロススーツ」の2パターンが登場した。

ワンランク上の着こなしを楽しむ「金のスーツ」に採用した生地は、REDAのハイグレードラインウールSuper150‘sにストレッチ機能を付加するなど、オリジナリティのある素材。滑らかで柔らかな肌触りと見る角度によって表情を変える艶やかな光沢感が特長で、機能性・革新性を兼ね備えている。価格は、10万9,890円。

「着回しクロススーツ」に採用した生地は、ハリ・コシと上品な光沢感が特長の生地をベースにストレッチ機能を付加。上下で別アイテムとも組み合わせが楽しめる素材感に仕上がった。

また、スーツの骨組みである芯地や肩パッドなどの副資材を軽量化。「きちんと感」がありながらも、ストレッチ性のあるやわらかな着心地と動きやすい肩回りを実現した。ビジネスパーソンにとってスタンダードであるセットアップスタイルはもちろん、Tシャツやセーター、他のパンツなどと組み合わせることで着こなしの幅が拡がる。価格は、7万290円。

なお、どちらのスーツも限定店舗および公式オンラインショップで取り扱っている。