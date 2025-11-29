AOKIは、秋冬の新作として疲労回復ウェアの「RECOVERY CARE＋ (リカバリーケアプラス)」のPEANUTSコラボ企画・フリースタイプを販売開始した。

「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボRECOVERY CARE＋ フリースタイプ」

2024年4月のコラボレーション開始以来、AOKIではトートバッグ・キャップなど、PEANUTSとコラボレーションしたさまざまなアイテムを展開してきた。

この度販売を開始した「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボRECOVERY CARE＋ フリースタイプ」は、自宅でのリラックスタイムがより楽しくなるデザインの疲労回復ウェア。トップスには冬仕様のかわいらしいスヌーピーとウッドストックを刺繡し、パンツの右後ろのポケットからはスヌーピーが覗いている。

同商品は、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェアという点が特徴。身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアに仕上がっている。

ホーム&スリープウェアとしてより快適に着用できるゆったりとしたシルエットに加え、フリースならではの温かさとニット素材ならではのストレッチ性も兼ね備える。寒い季節に気になる静電気を低減するため、トップスの袖口とパンツの裾口には静電気防止テープを付加した。

カラーはグレー・紺の2色展開で、価格は1万6,390円。S～3Lのサイズ展開で、男女兼用で着用できる。