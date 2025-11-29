AOKIが展開する『ORIHICA』では、気温が安定しない秋や気候変動による暖冬など秋冬のオフィスカジュアルニーズに応えて、1枚でもジャケットやコートのインナーとしても着映えるニットシリーズ「ORIHICA美ラクるニット」を3シリーズで展開する。

暖冬とは言われつつ朝晩はしっかり冷え込み、1日の気温差が激しい秋冬には、服装選びに悩む人が多い。ニットは保温性と適度なきちんと感を保ちながら、コーディネートに広がりを与えてくれる。

今季は従来からの冬の定番「ORIHICA美ラクるニット」に加え、さらっとした合成繊維で気温が安定しない時期にも便利な「ORIHICA美ラクるニット COMFY」、ウール混でふわっとしたミドルゲージの「ORIHICA美ラクるニット FUWAFY」の3シリーズを展開する。

1枚で着用しても着映えするデザインやカラーバリエーションに加え、全商品がマシンウォッシャブル機能を備える。お手入れの手軽さにもこだわった「美しさ」と「ラクさ」を両立する商品に仕上がった。

「ORIHICA美ラクるニットCOMFY パールボタン付きニットカーディガンジャケット」は、合成繊維を使用し、まだ気温の安定しない時期にも快適に着られるカーディガンジャケット。さらっと羽織れて、深すぎないVネックがオフィスでも上品に着用できる。大きめのパールボタンがアクセントで、アクセサリーがなくても着映えするアイテムに仕上がった。価格は9,889円、サイズはM～Lサイズで展開する。オフホワイトと黒のカラーを用意。

「ORIHICA美ラクるニット レース襟プルオーバー」は、ウール混の温かみとシルク混の滑らかな肌触りで、寒さが本格的になってくる頃から活躍する1枚。トレンドアイテムのレース襟ニットは、丸みを抑えた甘すぎないデザインにすることで、大人の女性でも着まわしやすく、さまざまなコーディネートに取り入れられる。価格は6,589円、S～LLサイズで展開。カラーは紺とグレーを用意する。

「ORIHICA美ラクるニット FUWAFY ミドルゲージクルーネック」は、名前のとおり、ふわりとした着心地を楽しめるミドルゲージのニット。全商品がウール混で上質な肌触りにもかかわらず、自宅の洗濯機で洗えるお手入れの手軽さが魅力になる。脇に縦ラインの編み柄を入れることでスタイルアップの視覚効果を実現。1枚ではもちろん、ボウタイやフリルブラウスなどネック周りにポイントのあるインナーとの重ね着にも着まわせる。価格は6,589円、サイズはS～Lサイズで展開し、カラーはベージュ・ピンク・ライトグレー・黒をランナップする。

同シリーズはORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。