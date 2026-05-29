青山商事は5月20日、ボトル缶コーヒー1本分(約270g)相当の驚異的な軽さを実現した女性向け「超軽量ジャケット」を、洋服の青山全店および公式オンラインストアにて発売した。

超軽量ジャケット

例年よりも早く真夏日が記録されるなど本格的な暑さ対策が求められる中、「大切な商談や外回りでジャケットは欠かせないが、暑さや持ち運び時のシワが気になる」という働く女性の声に応えて開発した。

商品に採用した「Camifu」は、マカロニのように中央が空洞になった特殊な「中空糸(ちゅうくうし)」構造のポリエステル繊維。空気層が軽やかさとふんわりとした反発感を生み出し、生地の程よいハリ感や上質な見た目を維持したまま大幅な軽量化に成功した。裏地や肩パッドを極限まで省くことで、まるでカーディガンのように軽やかに羽織ることができる。

肌に触れるとひんやり心地よい「接触冷感」や、繊維の隙間から素早く汗を吸い込んで外へ逃がす「吸汗速乾」機能も備えた。優れた防シワ性も備えているため、猛暑日の外出や冷房対策としてバッグに折り畳んで持ち歩いても、シワを気にせず安心して着用できる。

カラーはネイビー、ベージュ、ブラック(WEB限定)の3色を用意しており、ネイビーは全店、ベージュは主要400店舗とオンラインストアで取り扱う。価格は1万8,590円。なお、同色同素材の「超軽量パンツ」(1万1,000円)も同時販売するため、セットアップとして組み合わせることも可能。風が通りムレにくい、より快適な夏のビジネススタイルを楽しめる。

販売価格は1万8,590円。サイズはS～LLの4サイズを展開している。