フジテレビを代表するキャラクターのガチャピンとラフくんが4日、久々の対面を果たした。ガチャピンが、自身の公式X(Twitter)で報告した。

3日に生放送された音楽特番『2025FNS歌謡祭 第1夜』(※FOD・TVerで見逃し配信中)では、Snow Manがフジテレビゆかりのキャラクターになって「カリスマックス」を披露。ここでは、阿部亮平がガチャピンに、目黒蓮がラフくんに扮し、キレキレのパフォーマンスを披露していたが、それに触発されたのか、本家のガチャピン＆ラフくんが翌日に対面した。Xの返信では「めめとあべちゃんのツーショットに見えてきた笑」「またカリスマックス踊って～」など、Snow Manファンから多数のコメントが寄せられている。

ガチャピンとラフくんは、ともにフジテレビの看板キャラクター。2011年の東日本大震災後には、CSR活動で共に都内の避難所を訪れ、被災した子どもたちにおもちゃや文房具を届けたこともあったが、2ショットの姿を見せるのは珍しい。

ガチャピンはXで「きょうはフジテレビでラフくんにあったよ！やざピン天気みてくれたんだって。うれしいー！」と、レギュラー出演する『Live News イット!』のお天気コーナーをラフくんが見てくれていたことに喜んでいた。