11月29日、「DEATH NOTE」が一番くじに登場。カッコよくも、あの独特な世界観を再現したフィギュアやステーショナリーなど、ファンにはたまらないグッズが満載です!

一番くじ DEATH NOTE

今回の一番くじでは、人気漫画「DEATH NOTE」の原作をモチーフとしたオリジナルグッズが多数登場。コミックスの表紙イラストをイメージした夜神月やLのフィギュアのほか、呪いのデスノートそのものを模したクリアファイルなど、全9等級+ラストワン賞がラインアップ。どう見ても勉強している受験生を装いながら楽しむことのできる一番くじとなっています!

SNSで紹介されると、「月のフィギュアほしすぎる」「ステーショナリーが1番欲しいwww」「えっ、まずは自分の名前を書くね...」「やばいやばいやばぃ」「うっかり名前書いちゃうじゃんw」「これI賞が1番当たりやん」などなど、発売前から大きな話題に。どうやら、みなさんデスノート(クリアファイル)を手に入れたいようですね。

発売日は11月29日。順次、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。ラインアップはこちら!!

【A賞】夜神月 フィギュア

コミックス1巻表紙イラストをイメージし、細部にまでこだわって立体化された「月」のフィギュア。台座や鎌を含むサイズは約26cm。

一番くじ DEATH NOTE「夜神月 フィギュア」

【B賞】L フィギュア

コミックス1巻表紙イラストをイメージし、細部にまでこだわって立体化された「L」のフィギュア。サイズは約14㎝(台座を含む)。

一番くじ DEATH NOTE「L フィギュア」

【C賞】アクリルボード

小畑健先生のイラストを贅沢に使用した、透明感のある美しいB5サイズのアクリルボード。全4種から選ぶことができる。

一番くじ DEATH NOTE「アクリルボード」

【D賞】リューク すり抜けマグネット

壁からすり抜けるリュークを再現したフィギュアマグネット。サイズは約9cm。

一番くじ DEATH NOTE「リューク すり抜けマグネット」

【E賞】食器アソート

月、L、リュークのイラストが描かれた「グラス」(約8cm)、「プレート」(長方形皿15cm、丸皿約10cm)のアソート。好きなアイテムを選ぶことができる。

一番くじ DEATH NOTE「食器アソート」

【F賞】F賞 クリアポスター( A3サイズ、選べる全12種)

【G賞】アクリルスタンド(約7～9cm、全14種ランダム)

【H賞】アクリルチャーム(約4cm、選べる全7種)



一番くじ DEATH NOTE「クリアポスター」「アクリルスタンド」「アクリルチャーム」

【I賞】ステーショナリーアソート

ノートをイメージしたダブルポケットクリアファイル&透明シール、吹き出しデザインが両面プリントされた二面性を楽しめるメモ帳、作中の印象的なシーンやモチーフをデザインしたステッカー(6枚)の選べるステーショナリーアソート。ファイルはA4サイズ。

一番くじ DEATH NOTE「ステーショナリーアソート」

【ラストワン賞】 L フィギュア ラストワンver.

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、口元に手を寄せて思案しているLを再現したフィギュア。サイズは台座込みで約14cm。

一番くじ DEATH NOTE「 L フィギュア ラストワンver.」

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「夜神月 フィギュア」が用意されている。キャンペーン期間は2026年2月末日までとなっており、当選数は30個。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部