お笑い芸人のチャンス大城が11月29日、公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。衝撃の“心霊体験”を打ち明けた。

チャンス大城

「テレビ直視できへんかった」「大城くんが出てきたら…」

フジテレビ系『とんねるずのみなさんのおかげでした』内のコーナー「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」で優勝後、老人ホームで営業があったという大城。しかし、「一番前のおばあさんが、“憑いてるよ!”って言うんです。僕の漫談中に。“背中に白い女性の霊がガッツリ憑いてる”って言うんです」とぼやき、「“私、除霊でけへんねん”って。“除霊できないんだったら、言わんといてもらえますか!?”って。僕もちょっと怒って……」と驚きでパニックになったと打ち明けた。

その後、「ちょっと気になってた」という大城は、知り合いの霊媒師に連絡。霊媒師は、「おめでとう! (「細かすぎて」を)観てたよ」と祝福してくれたが、「ただ、テレビ直視できへんかった。大城くんが出てきたら、背中に白い着物を着た女性の霊がしがみついてる」と言われたという。さらに、「あんたの背中にしがみついてる女性の霊な、大城くんが落ちた1秒後に落ちて行った」と伝えられたそうで、「“時差あんのや。トムとジェリーみたいですね”って」と淡々と振り返った。

オチがついた瞬間に、芸人が落下する同コーナー。霊媒師の話では、大城が舞台下に落とされた瞬間、“霊”とのタイムラグが発生したことになるが、「大学教授の方に聞いたら、“わからん”って言われました。科学的に幽霊に重さがあるのかとか、計算しようがない」と吐露。あまりに不可思議な話に、関根勤は、「ええ～? 時差が?」と呆気にとられていた。