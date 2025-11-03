オズワルド伊藤、蛙亭イワクラと破局に至った流れを説明「話があるというLINEが来てた」「その日…」

ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)#335が2日に配信された。

オズワルド・伊藤俊介、破局を告白

今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人たちの悩みを占い、アドバイスを授ける新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。オズワルドの伊藤俊介が「りなぴっぴの館」を訪れ、“衝撃事実”をメディア初告白する展開となった。

「強いていうなら仕事関係。ここ数年、仕事が増えもしなければ減りもしない」と語った伊藤の“今後の転機”を、りなぴっぴが“タロット”で占うことに。1月から12月までをあらわすカードをめくったりなぴっぴは、9月のカードを指して「相当悩んでます」「1人でずっと考えてる」と切り込む。

さらに、絵柄が逆さまに出たカードを「(正位置であれば)考えていることが大事な時期だけど、(逆さまだから)考えていることがあんまり良くない」と、現在悩んでいることに意味がないと断言。そこでノブが「イワクラさんに相談しないんですか?」と問いかけると、伊藤は「別れまして…」と、蛙亭のイワクラとの破局を打ち明ける。

突然の発表にスタジオ一同騒然、大悟も「わしも聞いてない」と驚く中、伊藤は「すっごい当たってる」と、まさにりなぴっぴが指摘した9月の出来事だと告白。そして「大悟さんと1カ月前収録終わりに飲んで、珍しくアドバイスというか、お叱りまでいかないんですけど、そういう話をさせてもらった。落ち込んで朝7時まで飲んで、家帰って仕事に行った時に、話があるというLINEが来てた」「その日、夜2人で話し合って…」と振り返った伊藤。リンダカラー∞のDenが思わず「さっきと顔が違うよ、伊藤さん!」とツッコミを入れる場面も。

「表で言ったのは今日が初めて」「俺が言ったというか導き出された」と語った伊藤に、「さすが」「大手柄です」とりなぴっぴを褒める千鳥。その後、破局を迎えた伊藤とイワクラの今後を占ったりなぴっぴの助言に伊藤は「恐ろしくスッキリしてます」とコメント。破局の真実を導き出したりなぴっぴは、続けて伊藤の仕事運を占う。りなぴっぴが「確定で苦しみます」と言い切る伊藤の運命とは。