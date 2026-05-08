2026年5月にファミリーマートで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】ファミリーマートで2026年5月に発売される一番くじ

一番くじ お文具といっしょ ～いっぱいたべたいな～

一番くじ Lil ala mode ～Sweets Dresser～

一番くじ アイカツ！～私のアツいアイドル活動！～

一番くじ お文具といっしょ ～いっぱいたべたいな～

発売日： 店頭販売：2026年05月09日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年05月11日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回680円(税10％込)

取扱店：ファミリーマート、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日

一番くじ Lil ala mode ～Sweets Dresser～

発売日： 店頭販売：2026年05月16日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年05月18日(月)11:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回750円(税10％込)

取扱店：ファミリーマート、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日

一番くじ アイカツ！～私のアツいアイドル活動！～

発売日： 店頭販売：2026年05月30日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年06月01日(月)11:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回750円(税10％込)

取扱店：ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日

一番くじをファミリーマートで買う方法

一番くじの購入券をレジに持っていき、支払い後にくじを引きます。店舗によっては購入券が店頭にない場合もあるため、その際はレジで直接確認しましょう。くじ券に書かれている賞品をその場でもらえます。

また、A賞から設定されている賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、キャンペーンナンバーで応募できる「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをファミリーマートで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況が異なるほか、発売時間も異なります。また、在庫状況によっては早期に販売終了したり、購入制限が設けられたりする場合もあります。

一部商品はファミリーマート以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせて確認しておくと安心です。

まとめ

ファミリーマートでは、「お文具といっしょ」「Lil ala mode」「アイカツ！」など、注目タイトルの一番くじが2026年5月に順次発売予定です。気になる作品がある人は、店頭販売日とオンライン販売日、取扱店を事前にチェックしておきましょう。