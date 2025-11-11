アルシェは、ジェットワークスと共同で、10月25日にセレオ八王子が開業13周年を迎えたJR中央線コミュニティデザインとの企画協力のもと、「八王子ガチャタマ」第1弾(1回300円)を11月11日より発売する。

2021年3月の「大宮ガチャ」第1弾の発売以来、シリーズ累計販売数は50万個を超え、各地で謎の大ヒットを続けるガチャタマシリーズ。今回は多摩地区最大の都市、八王子愛にあふれたラインナップで登場する。

今回のラインナップには、八王子から世界タイトルに挑戦する、八王子中屋ボクシングジム所属「佐々木尽選手」、八王子の音楽シーンをけん引するライブハウス「Match Vox」と「RIPS」、八王子駅北口の駅ビル「セレオ八王子」、ビックカメラJR八王子駅店の擬人化キャラクター「八王子たん」、八王子を代表するソウルフード「都まんじゅう」、CMでも有名な「家具は村内 八王子」の看板、ファンモンうどんでも有名な武蔵野うどんの名店「たまや」、八王子を代表する老舗純喫茶「憩」の全8種がそろう。

また、レアアイテムとして「佐々木尽選手」の雄姿がサイン入りのアクスタで登場し、売上の一部を八王子市の観光プロモーションに役立てられるように寄付するとのこと。

ガチャの設置場所は、セレオ八王子北館2F「はちまるステーション」、ビックカメラJR八王子駅店、村内ファニチャーアクセス八王子本店、OKAY八王子店、武蔵野うどん たまや、八王子Match Voxとなっている。